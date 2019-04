"Cuando se conoció la noticia de que ibas a entrar a Grande Fratello, tu cuñada Wanda Nara subió estas fotos en Instagram. ¿Qué significa?", le preguntó la conductora sobre unas imágenes en la que la modelo aparece tapándose la boca, los oídos y los ojos. "Ella dice que no ve, no oye y no habla. Pero me gustaría que estuviera frente a mí, así que me dice un par de cosas que aún tiene que decirme", le contestó. Dueña de un carácter fuerte, también le mandó un mensaje al jugador del Inter: "Espero que me mire y vea quién es su hermana, para que me reconozca de nuevo".