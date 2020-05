“La culpa siempre la he tenido en mi mente porque muchas veces me he sentido culpable de situaciones con mi familia, que muchas veces las he creado yo sin darme cuenta, tratando de solucionar cosas que no han estado a mi alcance. En vez de mejorarlas, las he embarrado mucho más, generando más conflicto sin darme cuenta”, comenzó diciendo Ivana.