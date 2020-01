–Arranqué haciendo cositas en Pol-ka, con ayuda de mi representante Tommy Pashkus, que lo sigue siendo hasta hoy. Pero pasaba que me invitaban a hacer notas, a comer con Mirtha Legrand, a hacer esto y aquello para contar mi experiencia. Y, la verdad es que yo no quería. No quería hacer notas de eso. Hice las que correspondía y listo. Pero después, cuando me llamó Mirtha Legrand para ir dije que no. Todos me decían: “¿No vas a ir a lo de Mirtha Legrand?”. Y yo: “¡No quiero!”. Y un poco esas decisiones me fueron también marcando los límites. Cuando uno no se expone en la televisión, a la televisión no le divierte mucho. No le servís, como contenido sos poco productiva. No lo digo despectivamente, es como son las reglas del juego: si vos jugás, jugás, si no, no. Yo no me sentía cómoda jugando a eso. Hasta el día de hoy, cuando tengo que hacer algo en televisión me estrujo, no sé cómo resolver.