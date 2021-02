Salieron a la luz nuevos detalles del impactante robo a Mauro Icardi y Wanda Nara

Pasaron cuatro días del robo que sufrieron Mauro Icardi y su familia en la casa de París donde, según trascendió, los ladrones se llevaron bienes por 400.000 euros (485.000 dólares). Si bien la información de L’Equipe indicó que arraron con joyas, relojes y ropa de lujo que suele lucir la pareja del futbolista, Wanda Nara, su hermana, Zaira Nara, aseguró que no saben de forma exacta qué les falta y que aún no hicieron la denuncia”. Ella contó detalles de lo que ocurrió y describió cómo es el barrio donde viven.

“La casa es esa que se ve ahí en las imágenes. Una noticia horrible. No estaban. Parece que la inseguridad no solo la tenemos nosotros, también en París se dice, por lo que me cuenta mi hermana de amigos y también familia de otros jugadores, es que hay mucha inseguridad, este tipo de robos de entrar a las casas con o sin gente es como bastante habitual. Ellos tenían las medidas de seguridad que una casa de esa índole puede llegar a tener, pero no había nadie en la casa”, relató Zaira en el programa Cortá por Lozano en Telefé. Ella reemplaza a Veronica Lozano en la conducción.

“Ese dato del dinero que falta y las joyas es algo que circuló, pero todavía no está hecha la denuncia porque ninguno de los dos estaba en la casa, ni Mauro que estaba concentrado ni Wanda que estaba en Milán con todo el resto de la familia. Así que todavía no llegaron para ver puntualmente qué faltaba. Llegó la Policía y estaban los caseros, que viven en la casa pegadita a la casa de Wanda, y ellos fueron los primeros que se dieron cuenta”, agregaron.

“Van a radicar la denuncia. La Policía estuvo en el lugar, pero es difícil saber qué te faltó. Hay cosas que te das cuenta que te robaron con el tiempo. Cuando querés ir a usar esa cartera, te das cuenta que no está más”, subrayó.

Si bien Zaira afirmó que no saben con exactitud qué les robaron, trascendió que en el botín abundó la ropa de su hermana Wanda (Instagram: @wanda_icardi).

Zaira manifestó su preocupación ya que “entraron por una ventana por lo que tengo entendido. Lo más triste de todo, mas allá de lo material, es que uno siente que ya no es su casa. Te sentís como que te estuvieron investigando. A mí lo que más preocupa es que te hayan marcado, que te hayan hecho un estudio de a qué hora salís, a que hora entrás”.

“No es un barrio privado, es un barrio muy lindo, de casas muy lindas. Es una casa que está a la calle”, describió sobre la zona donde está el inmueble.

“Ellos están todos juntos, está mi mamá también allá, ahora están en Milán haciendo unos trámites por eso no estaban. Mi hermana a donde va se lleva a toda la familia. Sobre todo porque Mauro estaba concentrado. También está esa pregunta de qué hubiera pasado si quizás estaban los chicos en la casa”, reflexionó.

Vestidor de Wanda Nara (Instagram: @wanda_icardi).

“No sé si tienen cámaras de seguridad porque es una casa que viven hace poco. Sé que en otras casas sí, no sé si están instaladas las cámaras”, aseguró. Y aclaró: “Es todo raro, fue en el momento justo. Los caseros que son de suma confianza de ellos fueron los primeros en darse cuenta porque entraron a la casa para hacer algo y estaba todo revuelto. No escucharon nada. Son especialistas, obviamente los que entran a una casa así. No hubo alarma”.

“Sé que fue a la noche, a la madrugada, y ellos se enteraron a la mañana siguiente. Les da miedo volver a la casa. Obvio que van a volver, porque Mauro juega ahí y los chicos van al colegio muy cerca de la casa. Es un barrio súper lindo y ella (Wanda) se enamoró de la ciudad, le encanta”, concluyó.

El robo fue en la noche del sábado o el domingo por la madrugada y como contó Zaira sus familiares no estaban en la casa. A la explicación de su hermana, se agrega la ausencia de su cuñado, que jugó el domingo para el PSG en la derrota 3 a 2 frente al Lorient.

Zaira es muy unida con su hermana y sus sobrinos.

