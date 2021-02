Susana Giménez aconsejó a las mujeres ante el femicidio de Úrsula: “Ante el primer golpe, déjenlo, porque se va a repetir”

Susana Giménez opinó sobre el femicidio de Úrsula en el posteo que Natalie Pérez hizo en Instagram: "Todos los días muere una mujer en manos de algún violento enfermo"

Úrsula Bahillo tenía 18 años y fue asesinada por su ex novio Matías Martínez, un policía de 25 años a quien había denunciado en reiteradas ocasiones por violencia de género y hostigamiento. El asesino tenía una restricción perimetral, aunque eso no impidió a cometer el brutal femicidio. Esto ocurrió el último lunes en la ciudad bonaerense de Rojas, a unos 240 kilómetros de la Capital Federal.

El hecho generó mucha indignación en los vecinos de Rojas, una pequeña localidad de no más de 20 mil habitantes, quienes se movilizaron hacia la comisaría municipal para exigir justicia. La repercusión que tuvo el caso se extendió y fueron muchas las celebridades que se sumaron a ese pedido. Incluso opinaron sobre la necesidad de que la justicia y el estado actúen con perspectiva de género, para que los femicidios no ocurran más.

La actriz Natalie Pérez compartió en su Instagram un elocuente video, acompañado de un texto en el que ahondó en esta cuestión: “Esto no puede pasar más. Esto no tiene que pasar más. Tengo una angustia que me carcome el alma. Quiero hacer algo para cambiar las cosas y no sé exactamente qué”, dijo.

Su pedido de justicia lo elevó hasta el presidente Alberto Fernández: “Por favor, ponga entre sus prioridades ‘ver el plantel que está manejando el Poder Judicial’. Revean si la policía cumple su deber, como esperamos que sea, quiénes son los que ‘nos cuidan de los malos’. Vea si están a la altura de las circunstancias”.

Entre los miles de comentarios de sus seguidores que adhirieron a este pedido, se destacaron dos publicados por Susana Giménez. “De acuerdo total, ¿cómo es posible? Todos los días muere una mujer en manos de algún violento enfermo”, dijo la diva.

Los comentarios de Susana Giménez en la publicación de Natalie Pérez sobre el femicidio de Úrsula Bahillo (Foto: Instagram @NataliePerez)

Además, aprovechó para dar un consejo a las mujeres que se enfrenten a una situación de violencia en su pareja: “Ante el primer golpe, déjenlo, porque se va a repetir indefectiblemente”.

Susana tuvo, lamentablemente, experiencia en relaciones violentas. Fue durante su romance con Carlos Monzón, a quien conoció en el rodaje de la película La Mary y estuvieron juntos por casi cuatro años.

Hace casi dos años, a raíz del estreno de la serie Monzón -la cual obligó a revisar su rótulo de “ídolo” siendo el femicida de Alicia Muñiz-, Giménez reveló algunos detalles de la relación con el boxeador: “Si había alcohol de por medio, sí le salía la furia. Carlos era amoroso sin tomar alcohol. El cambiaba si tomaba alcohol. Era alcohólico, nada más. Ni nada menos”, describió.

Una de las escenas clásicas entre Susana Giménez y Carlos Monzón en la película "La Mary"

Respecto al final del romance, dijo: “Empezamos a llevarnos mal. El empezó a jugar mucho a las cartas, a tomar con los amigos… Y yo veía que estaba cambiando, que ya no era el mismo. Y dije: ‘No, hay que terminarlo acá’. El no lo tomó muy bien, pero lo tuvo que aceptar”.

“Fue un femicidio, como dicen ahora todo el tiempo. Yo estaba en Mar del Plata haciendo teatro. Fue un mes espantoso, porque también murió Alberto Olmedo, una súper estrella de Argentina. O sea que fue un verano espantoso”, analizó Susana sobre el asesinato de Muñiz, cometido por Monzón.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.

