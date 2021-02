Juana Repetto expresó su indignación por el precio de un café

Juana Repetto se sorprendió al comprar un café y expresó su consternación en las redes

Juana Repetto es muy activa en sus redes sociales y suele compartir con sus miles de seguidores de Instagram imágenes y videos de su vida cotidiana, su trabajo y de su familia. En esta oportunidad, la actriz relató que fue a comprar una café y se sorprendió por su alto precio. Para saber si la habían “estafado” o era el costo regular de ese producto publicó una historia en la red social.

“Me parece una locura $190 un café. ¿Es lo que vale o me cagaron fuerte?”, escribió la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto. Además, aprovechó para instalar el debate sobre este tema entre sus seguidores que debían opinar en una encuesta y elegir alguna de estas dos opciones: “vale eso” o “te vieron la jeta”.

En la historia aparecía la foto del ticket de la cuenta que le cobraron en una cafetería por haber pedido una lágrima de tamaño grande. Los precios suelen variar entre los diferentes comercios y hay algunos que son más caros porque los locales están ubicados en barrios más exclusivos.

La actriz le hizo una encuesta a sus seguidores

El debate se trasladó a Twitter y algunos opinaron sobre la pregunta que hizo la actriz. “Cuando salís del canje y caes en la realidad”, aseguró una persona. “Por favor, quiero vivir en la nube de pedo de Juana Repetto”, agregó otra seguidora. En tono irónico, una persona publicó un mensaje agresivo e incluso recordó que recientemente estuvo de viaje en el exterior: “Esta boluda vive en un termo... ¿en Miami el café no te pareció caro?”.

Por otra parte, la joven también suele compartir en sus redes sociales todas las novedades de su embarazo. Ella está muy ansiosa con la llegada de su segundo hijo, fruto de la relación con su esposo, Sebastián Graviotto. Cabe recordar que ya es mamá de Toribio, el niño de 4 años que tuvo estando soltera tras llevar a cabo un tratamiento de inseminación artificial con un donante anónimo.

En diciembre, la actriz confesó a través de una historia de Instagram que sufrió mucho por un “mal diagnóstico” que le hicieron. “Me decían que tenía problemas de fertilidad e iba a tener que hacer un tratamiento para poder quedar embarazada. Al par de días quedé embarazada. Gracias a la vida, un mal diagnóstico”, expresó.

Juana Repetto y su hijo Toribio (@juanarepettook)

Ante las preguntas de sus seguidores, se vio en la necesidad de explayarse un poco más sobre el tema: “Yo venía con algunos desajustes en los ciclos y cuando nos dieron ganas de empezar a buscar, decidí hacerme análisis para chequear que todo estuviera bien. Resulta que entre los miles de resultados de las diferentes cuestiones que se analizaron, según me comenta la primera profesional que las vio, algunas hormonas tenían valores que no eran los “esperables” para una mujer de 30. Lo que podía significar insuficiencia ovárica, menopausia prematura y varias cosas más que me dejaron muy pero muy angustiada. Sobre todo porque me dijeron que para poder quedar embarazada iba a necesitar hacer algún tipo de tratamiento. Todo esto no era correcto”.

Al comunicarse con su médica de confianza, logró sacarse las dudas y respiró con alegría cuando le dijeron que el diagnóstico era falso. “Me respondió en el acto. No veía nada preocupante en los estudios pero para mi tranquilidad me ofreció ir al otro día para descartar cualquier cosa que pudiera haber. Cuando fui me dijo que no veía nada preocupante y me explicó que si bien el valor de esa hormona estaba alterado, viéndolo en relación a todo lo demás no había de qué preocuparse. Me hizo una eco y dijo que veía unos lindos folículos, que buscara en paz que estaba por ovular. Y primer y único mes de búsqueda, púmbate. Quedé”, concluyó Repetto.





