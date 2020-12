La angustia de Juana Repetto tras recibir un falso diagnóstico: “Me dijeron que tenía problemas de fertilidad”

Juana Repetto junto a su marido Sebastián Graviotto

Juana Repetto viajó a Estados Unidos para descansar y pasar las fiestas. Llevó a su hijo a conocer Disney y en la aventura se sumó Reina Reech, aunque su hermano Bautista no pudo porque tenía compromisos laborales en Buenos Aires.

En las redes sociales, la actriz comparte sus postales con pancita, ya que se encuentra esperando su segundo hijo. Sin embargo, no todo fue color de rosas antes de concebir. A través de una historia de Instagram recordó lo que sufrió tras un “mal diagnóstico” que la hizo poner muy triste. “Me decían que tenía problemas de fertilidad e iba a tener que hacer un tratamiento para poder quedar embarazada. Al par de días quedé embarazada. Gracias a la vida, un mal diagnóstico”, expresó.

Ante las preguntas de sus seguidores, se vio en la necesidad de explayarse un poco más sobre el tema: “Yo venía con algunos desajustes en los ciclos y cuando nos dieron ganas de empezar a buscar, decidí hacerme análisis para chequear que todo estuviera bien. Resulta que entre los miles de resultados de las diferentes cuestiones que se analizaron, según me comenta la primera profesional que las vio, algunas hormonas tenían valores que no eran los “esperables” para una mujer de 30. Lo que podía significar insuficiencia ovárica, menopausia prematura y varias cosas más que me dejaron muy pero muy angustiada. Sobre todo porque me dijeron que para poder quedar embarazada iba a necesitar hacer algún tipo de tratamiento. Todo esto no era correcto”.

Al comunicarse con su médica de confianza, logró sacarse las dudas y respiró con alegría cuando le dijeron que el diagnóstico era falso. “Me respondió en el acto. No veía nada preocupante en los estudios pero para mi tranquilidad me ofreció ir al otro día para descartar cualquier cosa que pudiera haber. Cuando fui me dijo que no veía nada preocupante y me explicó que si bien el valor de esa hormona estaba alterado, viéndolo en relación a todo lo demás no había de qué preocuparse. Me hizo una eco y dijo que veía unos lindos folículos, que buscara en paz que estaba por ovular. Y primer y único mes de búsqueda, púmbate. Quedé”, concluyó.

El mensaje de Juana Repetto

Juana Repetto está en la dulce espera y tendrá un bebé, fruto de su relación con su esposo, Sebastián Graviotto. La actriz ya es mamá de Toribio, el niño de 4 años que tuvo estando soltera tras llevar a cabo un tratamiento de inseminación artificial con un donante anónimo.

Juana y Sebastián confirmaron su romance en septiembre del 2019. El joven, ex Gran Hermano, también es el sobrino de Silvia y Guido Süller. Se conocieron 10 años antes y tuvieron un breve romance. Pero cada uno siguió con su vida por separado. Ambos tuvieron hijos y en el momento de reencontrarse estaban sin pareja. El amor entre ellos resurgió desde un nuevo lugar, y decidieron apostar al amor y a la familia.

A principios del 2020, la pareja decidió formalizar la relación. “Y un día en plena cuarentena, en la terraza de casa, sucedió esto”, señaló Repetto en marzo pasado al anunciar su compromiso. Y agregó “nos casamos, viejo (si sobrevivimos al encierro)”, arrobando el usuario de su enamorado. Además, le puso humor al posteo y escribió: “Quedate en casa y quedate con quien te banque en cuarentena”.

