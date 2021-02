Aislada por su cuadro de coronavirus, Pampita recordó a su papá con una foto retro: “Un beso al cielo”

Pampita





Carolina Pampita Ardohain se encuentra pasando por un momento muy especial. Embarazada de cuatro meses, la modelo está aislada en una habitación de su casa con su marido Roberto García Moritán, ambos diagnosticados con COVID-19, para evitar esparcir el virus. Desde allí, ella utilizó sus redes sociales para recordar a su padre, Guillermo, que hoy cumpliría 67 años.

“Un beso al cielo, feliz cumpleaños papá”, escribió en su cuenta de Instagram junto con dos fotos de ella cuando era chica, a su lado. De inmediato recibió cientos de comentarios, entre ellos los de su hermano menor Guillermo, y los de su marido, que le pusieron emojis de corazones.

(@pampitaoficial)

(@pampitaoficial)





Alguna vez en televisión, recordó: “Mi papá se fue cuando yo era muy chica. Mi abuela paterna cumplió un poco el rol que hubiera tenido mi papá y me criaron dos mujeres, dos personas muy fuertes y luchadoras. Mi abuela no tuvo el rol de abuela sino que participó en todo lo que fue la educación con mi mamá”.

“Mi papá falleció a mis 6 años y eso hizo que los hermanos seamos muy unidos. Me acuerdo absolutamente todo. Es raro porque uno piensa que los chicos no recuerdan pero yo tengo millones de recuerdos de antes de que falleciera mi papá”, había dicho en Los ángeles de la mañana hace barios años.

En PH, Podemos Hablar también lo mencionó: “Tengo muchos recuerdos pero no fue algo que me haya marcado ni que haya sentido en la vida como ‘uh, esto me pasa porque perdí a mi papá de chica’. Tuve mucha contención de la familia de parte de mi papá también. Siempre lo sentí cerca. A pesar de que es un vacío que no se llena con nada, siempre sentí que mi papá estaba en mi vida”.

Mamá de Bautista, Beltrán y Benicio, la conductora ahora está esperando una nena, fruto de su relación con el empresario gastronómico Roberto García Moritán, quien ya es papá de Delfina y Santino.

En este momento, los hijos de Carolina están en la misma casa que ella, pero no pueden verse ni tocarse ya que están separados para evitar contagiarse coronavirus. Hace unos días ella subió a sus redes un video de los nenes más chicos saludándola en el jardín, mientras ella los miraba desde su habitación, en un primer piso. “Te amo yo a vos, mamá linda. ¡Venite abajo!”, le decía uno de los nenes.

Sobre cómo se sentía, ayer le envió un mensaje a Barby Franco, que la ex de Fernando Burlando leyó en LAM: ”No miro mucho el teléfono, me la paso durmiendo. Acá, un poco mejorando. Cuidate mucho que es un virus espantoso y te duele todo el cuerpo’”.

Días antes, había realizado un descargo en sus redes sociales, luego de que la criticaran por haberse contagiado al regresar de un viaje familiar a México: “Parece que si te contagiás, los medios te crucifican. ¿Cómo pueden insultarme por estar enferma? ¡Cuando este virus está en todos lados y nadie está exento de contraerlo! Nos toca a todos, nosotros o algún ser querido, de alguna manera tarde o temprano. ¡El que se enferma no es el villano en esta historia, es la víctima!”

“Ojalá no les toque a ustedes o a sus seres queridos atravesar por esta enfermedad. No se lo deseo a nadie porque la verdad te sentís pésimo y eso si tenés suerte de no terminar internado. ¡Jamás haría leña del árbol caído!”, agregó.

