Gianinna Maradona, furiosa con Leopoldo Luque y la psiquiatra Cosachov: “Les juro que voy a ir uno por uno”

Empresaria textil y madre, Gianinna Maradona suele tener un perfil más bajo que el de Dalma, su hermana mayor, que es actriz y trabaja en los medios. “Les juro que voy a ir uno por uno”, publicó ayer lunes en su cuenta de Twitter en referencia a los audios que trascendieron entre Agustina Cosachov, la psiquiatra que atendía a Diego Maradona, y Leopoldo Luque, el médico que estaba a su cargo. Fue después de que Infobae difundiera una serie de mensajes cruzados entre los facultativos, dónde queda de manifiesto, entre otras cosas, que el Diez recibía un cuidado deficiente y que a ellos les preocupaba no quedar implicados, ni expuestos ni pública ni judicialmente por su deceso.

“Una vez más puedo estar muy orgullosa de ser LA LOCA, HIJA DE PUTA, mala mina/hija/mamá. Nunca me calle con quienes yo necesitaba decirles lo que veía. A mi no me lo contó ningún allegado, ninguna FUENTE. Yo viví cosas que no se las deseo ni siquiera a ellos”, puso además Gianinna esta madrugada en su Twitter y dejó en claro su postura. Además, en su Instagram subió una historia con una reflexión en inglés. “Las acciones hablan más que las palabras”, significa la traducción de “Actions speak louder than words”.

Sus dichos son después de los mensajes públicos de Dalma, que ayer debutó en radio en Un día perfecto, el programa de Cayetano y Gabriel Schultz por Radio Metro. “Luque, sos un hdp y ojalá se haga justicia. Pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá, lo contrata y le pagó un sueldo es Matías Morla”, escribió la hija mayor del Diez en su cuenta de Instagram abonando la idea de que el principal responsable de la muerte del jugador fue su abogado y apoderado. Además agregó: “Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomité. Lo único que le pido a Dios es que se haga Justicia y que paguen todos los que tengan que pagar”.

Además, recordó un mensaje que Matías Morla escribió el 30 de noviembre, cinco días después de la muerte de Maradona, en el que apoyaba al doctor Leopoldo Luque. “Entiendo y comparto el trabajo de fiscalía, pero solo yo sé, doctor Luque, lo que hiciste por la salud de Diego. Cómo lo cuidaste, acompañaste y como él te quería. Diego te amaba y, como su amigo, no te voy a dejar solo. Dejaste sangre, sudor y lágrimas y la verdad siempre triunfa”, decía entonces el abogado. Y sobre este posteo, Dalma agregaba: “¿Y ahora de qué te vas a disfrazar? Vos y todos los que lo defienden… Si la verdad siempre triunfa ustedes dos van presos”. Finalmente, Dalma en Twitter siguió: “¡No voy a parar porque es lo menos que puedo hacer! Me duele por vos ver a algunas personas aliadas a esos hdp. YO NO VOY A PARAR”.

Los mensajes entre Agustina Cosachov y Leopoldo Luque

Todo en relación al intercambio de mensajes WhatsApp y audios entre el neurocirujano Luque y la psiquiatra Cosachov, que forman parte del peritaje de los teléfonos secuestrados en los allanamientos y a los que Infobae tuvo acceso. Datan del 25 y 26 de noviembre y se los investiga por presunto homicidio culposo. Los primeros son del momento en que moría Diego, cuando Cosachov, angustiada, le comunicaba a Luque lo que pasaba en la casa de Tigre. Entonces, además, Luque le respondía a uno de sus contactos de WhatsApp en relación a los rumores sobre el fallecimiento con total liviandad. “Si boludo parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea que hizo. Yo estoy yendo para allá”.

Y al día siguiente, el jueves 26, cuando la psiquiatra le reenviaba a Luque el resultado de la autopsia practicada sobre Maradona –“edema agudo de pulmón secundario a insuficiencia cardíaca crónica reagudizada. Corazón con miocardiopatía dilatada”– expresaba su preocupación: “Yo tengo cagazo de que me quieran empomar por los remedios”. Razones de sobra para explicar los mensajes de Gianinna y de Dalma, en repudio al tratamiento y los cuidados que el Diez recibió antes de morir.

