Noelia Marzol habló del deseo sexual durante el embarazo: “No nos convertimos en una ameba”

Noelia Marzol espera su primer hijo y no se resigna a los placeres de la vida (Por si las moscas - La Once Diez)

Noelia Marzol la rompe sobre el escenario y nada de eso tiene que cambiar porque esté embarazada. La actriz y bailarina que se luce en SEX, la obra dirigida por José María Muscari, contó en Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad) que la critican por continuar arriba del escenario ahora que está embarazada de su primer hijo. “Todavía hay gente que me critica. La mujer no se tiene que convertir en una ameba para cuidar su embarazo, salvo que la indicación médica sea que es un embarazo de riesgo”, reflexionó acerca del bebé que espera para mediados de año con Ramiro Arias, su pareja, que es futbolista de Quilmes.

De hecho Marzol aclaró que quiere trabajar mientras se sienta bien y no haya ningún riesgo. “Todavía hay gente que me critica por mostrar mi cuerpo estando embarazada, pero también recibo mucha buena onda y aprendemos a que la maternidad es compatible con el trabajo, el estudio y muchas cosas que tienen que ver con la vida de la mujer”, aseguró Noelia.

Además, la actriz se defendió de los comentarios negativos por seguir ejerciendo su profesión: “Me criticaban porque sigo bailando, pero todo eso está aprobado por mi médico. Y la realidad es que está mal culpar siempre a las madres por las pérdidas de los bebés, que además por lo general suelen ser errores genéticos por cuestiones de padre y madre, no errores de la mujer”, señaló.

Noelia Marzol se luce en SEX, la obra dirigida por José María Muscari

Marzol no se puso fecha tope a la hora de proyectar su trabajo en la obra: “Lo idea ideal sería seguir trabajando los nueve meses acomodando las coreografías a lo que me diga el médico y a lo que me permita la panza. Si no, seguiré haciendo hasta donde se pueda”, manifestó en el programa conducido por Moskita Muerta y Nilda Sarli, y luego profundizó acerca de ciertos mandatos sociales que rigen sobre la maternidad.

“Hay una presión fuerte sobre ser madre, y todo lo que se supone que dejas de ser al ser madre. Y la verdad es que no te convertís en una sola cosa, podés seguir siendo sexy, podés seguir teniendo deseo sexual, seguís siendo mujer y te pasa de todo. Esta fue la idea que me llevó a seguir haciendo SEX”, contó en relación a su performance como bailarina en la obra de José María Muscari que se presenta en Gorriti Art Center.

“Es verdad que me cambió el cuerpo: no me entran las tangas. Pero entiendo que es un periodo de tiempo en que el cuerpo se amolda a algo nuevo. No permitirse engordar un gramo es ilógico”, señaló respecto a las modificaciones que experimenta el cuerpo de toda mujer embarazada. “Pero por suerte me ayuda mi pareja, que no para de repetirme lo linda que estoy y que le encantan mis nuevas curvas. Y que al público no le importa si tengo más celulitis, estrías o lo que sea”, agregó, poniendo el foco en lo verdaderamente importante.

“Me critican porque sigo bailando, pero todo eso está aprobado por mi médico", señaló Marzol

Además, la bailarina reflexionó sobre los distintos estados de ánimo por los que pasó en este tiempo. “Pasados los primeros tres meses que son los más complicados ya recuperé mis ganas de hace ochenta mil cosas por segundo”, reconoció, y se refirió a los tan mentados antojos: “A mí me pegó por morfar y estoy naturalizando mis cambios físicos hermosamente así que estoy comiendo a full, me dio por lo salado y los sanguchitos de miga me resultan adictivos es este momento”, admitió.

Por último, se remontó al momento de gestación de su hijo, del que ya sabe que será varón aunque todavía no develó el nombre. “Yo desde el principio le dije a Ramiro, ‘todo bien pero yo quiero ser mamá’. Siempre tuve el deseo, barajamos muchas posibilidades hasta que a él también le copó la idea”, explicó Noelia y detalló cómo se pusieron manos a la obra: Empezamos a practicar cuando se decidió y llegó demasiado pronto, creímos que nos iba a costar un poco más”, aseguró sobre el deseo genuino que la llevó a ser madre, que se le hizo realidad a mediados de noviembre.

SEGUÍ LEYENDO:

Dalma Maradona llega a Radio Metro con Gabriel Schultz y Cayetano

Flavio Mendoza está internado con síntomas de coronavirus

Luego de haber sido censurada, Noelia Marzol redobló la apuesta y realizó otro video para hablar de su sexualidad