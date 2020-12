La reflexión de Noelia Marzol sobre las críticas que recibe por bailar embarazada

Noelia Marzol bailando embarazada

“Bailando todo es más feliz”, escribió Noelia Marzol junto a un video que publicó en su cuenta de Instagram en el que está moviéndose al ritmo de “No me llama”, de Zion y Lennox. Y entre los miles de comentarios que recibió cargados de buena energía, le llegaron algunas críticas por actuar de esa manera estando embarazada.

La bailarina transita su cuarto mes de gestación y está esperando su primer hijo con el futbolista Ramiro Arias. Mientras tanto, continúa cumpliendo con sus actividades laborales: es parte de Auto Sex, la obra erótica de José María Muscari que se realiza al aire libre y que el público puede presenciar desde el interior de su vehículo, y está grabando la nueva temporada de Millennials, por NET Tv.

Según el relato que Noelia publicó en Instagram, algunas personas consideran que debería dejar de trabajar o, al menos, bajar la intensidad en sus movimientos. “Hago esta Historia para dejarlos tranquilos”, fue lo primero que dijo en el video que publicó en la red social en la que tiene casi dos millones de seguidores.

Noelia Marzol respondió a quienes la critican por bailar embarazada

“Cada vez que subo un video bailando me llegan un montón de mensajes de gente que no conoce mi cuerpo, ni mi estado de salud, ni cómo me manejo en la vida, ni lo que me recomienda mi obstetra”, indicó y decidió responderle a quienes “opinan por boca de ganso”.

“Obviamente todo lo que hago con mi cuerpo está súper aprobado por mi médico. Estos primeros meses son los menos peligrosos, al contrario de lo que todo el mundo piensa, porque el útero está protegido por el hueso de la cadera”, contó la bailarina que hace unos días anunció que está esperando un varón.

Luego, pidió a sus seguidores -y detractores- que se quedaran tranquilos. “Puedo bailar”, advirtió en las imágenes que grabó sentada en la mesa de su casa. Además, aseguró que su médico le aconsejó que siguiera bailando. “Porque mi cuerpo está acostumbrado a eso”, explicó.

“Así que relajen, dejen de aconsejarme cosas. Tengo mi médico. Gracias igual, pero confío ciegamente en él y en lo que siento”, concluyó.

Por otro lado, realizó un posteo en el que está elongando y detalló que su cuerpo siente “algo genial” mientras cursa el segundo trimestre de embarazo. Y agregó una reflexión que abrió debate entre sus seguidores: “¿Alguien me explica por qué durante tantos años nos hicieron creer que una embarazada es un ser frágil que debe dejar de trabajar, bailar, hacer fuerza y convertirse en un ser asexuado?”.

El posteo de Noelia Marzol en sus Historias de Instagram (IG: @noeliamarzolok)

Noelia Marzol y Ramiro Arias está comprometidos y planean casarse antes del nacimiento de su hijo, de quien aún no revelaron el nombre. “Tengo uno en mente pero es medio polémico. A Rami todavía no lo convencí. Lo voy a decir una vez que lo decida”, dijo la bailarina al respecto y agregó que no quiere que su hijo lleve un nombre “demasiado habitual”. “Hay un pintor renacentista que tiene ese nombre”, dijo a modo de pista.

