“Me parece patético tener que taparme, evitar mi exposición porque te perturba. Pero no me callo y agacho la cabeza, porque calladitas nos quisieron siempre”, dijo y redobló la apuesta: “Cada vez que dicen, escriben o piensan todo lo que me harían sabiendo que eso jamás va a suceder a mí me llena de poder porque no me interesa saber si mi cuerpo te calienta o no... a mí lo que me excita es que no concientices tu inseguridad, que no tengas la capacidad de ver desnudez sin pensar en sexo, que te bloquees y que no puedas pensar”.