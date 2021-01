Miguel Ángel Cherutti se quebró al hablar Luján, su hija que se casó a los 18 y se fue a España: “Hace tres años que no la veo”

Miguel Angel Cherutti extraña a su hija Luján (Foto: Video Implacables, Canal 9)

Desde Mar del Plata, Miguel Ángel Cherutti habló de su primera temporada separado y en pandemia. “La gente se asustó, pero que vaya tranquila al teatro. Hay distanciamiento. Se toma la temperatura y hay alcohol en gel. La estamos luchando para que la gente se anime y venga. Hoy en Mar del Plata hay gente. Más que en la primera quincena”, aseguró el cómico desde La Feliz, en un móvil para Implacables, por Canal 9.

“Es un tema que tiene que decantar”, apuntó en relación a su separación de Fabiola Alonso, que anunció en octubre del año pasado. “Santino está acá conmigo… Quiero trabajar. La pareja ya está. Fueron casi 24 años hermosos. Cada uno va a recordar lo que tuvimos. Cuando se rompe una relación, ya está. En este momento estamos totalmente distanciados”, apuntó para que le preguntaran si buscaba enamorarse de nuevo. “No sé. Tengo 64 años. Tuve dos mujeres, madres de mis hijos, excelentes. Es el momento de pensar en mis hijos. Bianca la rompió en el Cantando. Antonela trabaja conmigo. Extraño horrores a Lujan que tiene 22 años y se me fue muy chiquita…”, dijo sobre su hija que está en La Coruña, España. Y agregó que por la pandemia, sin los permisos, nadie puede viajar a verla. “Yo tuve el virus. Fui asintomático, pero estoy en una edad en la que necesito la vacuna”, recordó sobre el coronavirus que lo afectó en junio del año pasado.

Susana Roccasalvo le preguntó si extrañaba a su hija María Luján, que cuando tenía 18 años se casó y se fue a vivir a España. “Cuando se fue Lujan, el día del Civil, yo me quebré. La miraba y pensaba que es una nena. Al poco tiempo se separaron. Muy jovencitos… Y ella ahora está en pareja con un gallego que le lleva más años y está muy bien. Ahora sí que la veo segura y enamorada. Pero te soy sincero, me da mucha tristeza no poder verla”, confió mientras la voz se le empezaba a ir y pedía un segundo para reponerse. “La extraño horrores. Quiero ir a visitarla. Hace tres años que no la veo. Es mucho. Estoy permanentemente con ella hablando. No es fácil. Estuvo mucho tiempo parada y perdió el trabajo. Estaba en una hostería y España cerró todo. Es nuestra benjamina. La nena mimada. Luján conmigo tenía algo especial… Pero está bien”, dijo para intentar recomponerse.

“Querría decirle te amo y armarnos un viaje por España con ella. Lo quiero llevar a Santino para que vea a la hermana y estar 30 días allá. Abrazarla y aconsejarla. Si su pareja me permite… dormir entre medio de los dos”, aseguró sobre lo que le gustaría hacer ni bien pueda viajar a ver a su hija. En relación a el marido de su hija, contó: “Se llama Oscar y es maravilloso. Lo conocí cuando vinieron a la Argentina. Le hice asado. Se quedó chocho conmigo. Yo, típico tano, lo despedí y le dije: ‘Cuídamela, gallego’. ‘No se preocupe que va a ser así’, me contestó. Es un gran tipo. Gran laburante. Yo estoy contento que ella está allá. Siempre le dije que buscara su camino propio. Que siempre iba a tener mi apoyo. Estamos en contacto todos los días”.

Aseguró que le encantaría ser abuelo pronto y que a Antonela, su hija mayor, se lo dice siempre. “Viste como son los chicos hoy. Cambiaron las cosas. Creo que en cualquier momento puede pasar”, apuntó a modo de reflexión y contó que en Mar del Plata hace gimnasia, yoga y masajes todas las mañanas. “No salgo. Vida sana. Me vine el 15 de diciembre porque quería desenchufarme. Me hizo bien venir temprano”, agregó sobre su vida en La Feliz, muy distante a la de años anteriores.

“Santino es muy Cherutti. Cuando yo era chico era muy introvertido. Lo veo equilibrado, tranquilo y seguro de si mismo. No apurado para nada. En la pandemia le he hecho asados. Le permití hacer fiestas en casa. Va a tener 17. Lo veo en el futuro, no se si en la parte artística. Más en la periodística. Le dije que va a ser mi asistente, que Antonela le va a enseñar el trabajo. Me encanta que mis hijos que acompañen. Bianca tiene condiciones también. Donde entra ella gana. Puede ser excelente modelo, conductora o cantante”, contó un rato antes de que la producción de Implacables ponga al aire un llamado de Antonela. “Fue un año difícil para su papá. Le dije que estaba para lo que necesitara. Papá se pone muy triste cuando no tiene trabajo… Como le pasó a muchos. Cuando salió la posibilidad de ir a Mar del Plata me puse feliz por él”, contó y agregó que su papá es, sobre todas las cosas, “un laburante”.

