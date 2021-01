La indignación de Nicole Neumann por el bullying a una de sus hijas en su country: “Vengan a tocarme el timbre que les explico”

La indignación de Nicole Neumann por el bullying que sufrió su hija

Nicole Neumann no es de callarse las cosas. La modelo tiene su carácter y cuando se trata de defender a alguna de sus hijas, sale a la cancha con toda la artillería, como sucedió este viernes. Pasaba una tarde tranquila, y se había prendido a la moda de contestar preguntas de sus seguidores. En eso andaba, cuando frenó todo intercambio para contar una situación que la indignó.

“¿Saben lo que le pasó a mi hija de diez años?”, preguntó la panelista en modo introductorio. Con un tono pausado pero firme, Nicole contó con lujo de detalles el desagradable hecho que vivió Allegra, una de las hijas que tuvo con el ex futbolista Fabián Cubero. Primero, ubicó en tiempo y espacio a sus seguidores: para aprovechar el aire libre, y una vez que bajó un poco el impiadoso sol de este viernes, Nicole autorizó que su hija saliera a andar en monopatín por las calles del country en el que vive.

“Yo las dejo andar solo si tienen el casco puesto”, advirtió la modelo, y dio más precisiones: “Son unos cascos lindos, rosas y con dibujitos, que ya tenían de las bicicletas y los rollers”. Orgullosa con su casco y monopatín, Allegra salió a la calle para andar un rato mientras su madre la vigilaba desde la puerta. Al rato, la pequeña volvió con el comentario que hizo estallar a Nicole. “Mami, dos señores se burlaron porque tenía casco puesto”.

“Yo no puedo creer realmente que hay en la cabeza de la gente; como dos hombres adultos, seguramente padres porque acá la mayoría son familias, se burlan de una criatura de diez años”; inició su descargo Nicole, sin perder la compostura pero endureciendo su discurso: “¿De qué te estás burlando? ¿De que estamos tratando de impedir que si tuviera un golpe, lo cual es muy común en los chicos, se parta la cabeza contra el asfalto, o contra el cordón?”, se preguntó Nicole con un gesto cada vez más enojado.

“¿No entiendo bien que sería lo que está mal o lo gracioso para que se estén burlando de una criatura por ser precavida y estar cuidándose”, se preguntó sin esperar respuesta. Y lejos de calmarse, redobló la apuesta: “Si viven cerca, vengan a tocarme el timbre que les explico un poquito. No sé qué cuidados tienen con sus propios hijos, yo trato de tomar todos los recaudos”, concluyó indignada.

Hace unos días, Nicole se reencontró con sus hijas Indiana, Allegra y Sienna luego que ellas estuvieran de vacaciones en México junto a su padre y su pareja, Mica Viciconte. El viaje estuvo rodeado de polémica, ya que la modelo pareció enterarse una vez que sus hijas estaban en tierra azteca. Así lo manifestó la periodista Karina Iavícoli en Nosotros a la mañana, una información que Nicole no quiso desmentir ni ratificar.

Ajeno a estas cuestiones, Cubero optó por seguir disfrutando de la playa y las actividades recreativas junto a su novia y sus tres hijas y no hizo referencia a las versiones que circulaban por Buenos Aires. Quien sí se expresó fue Viciconte, aunque lo hizo de manera figurada. La ex Combate publicó una romántica foto de la pareja en la noche caribeña, en uno de los patios del lujoso hotel all inclusive en el que se hospedaron.

Rodeados de palmeras, fuentes de agua y luces. Allí, Mica y Fabián posaron para la cámara, sonriendo y abrazados. “Así estamos”, escribió Mica en referencia a la felicidad con la que pasaban sus vacaciones. Y agregó un contundente mensaje. “Sin molestar a nadie”, enfatizó, y si bien no hizo referencia al motivo por el cual realizó dicha aclaración, muchos lo vincularonn a las versiones que indican que el ex futbolista se llevó a sus hijas de vacaciones al exterior sin avisarle a Nicole Neumann.

Este fue apenas uno de los tantos capítulos de desencuentros que tuvieron Nicole y Cubero luego de su separación en 2017. Precisamente este fue uno de los tópicos que le preguntaron a Nicole en el intercambio virtual: “¿Por qué le te cuesta tanto llevarte bien con tu ex?”, la interrogaron. En modo reflexivo, la modelo no esquivó el tema y replicó: “No está bien dirigida la pregunta, yo no lo sé tampoco... eso es de a dos”. Seguramente en la indignación por lo sucedido con Allegra, encuentren al menos una coincidencia.





