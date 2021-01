Cachete Sierra y Ángela Leiva son los primeros convocados al Bailando 2021: “¡Obvio que aceptamos!”

Cachete Sierra y Ángela Leiva son los primeros convocados al Bailando 2021 (Video: "Los Ángeles de la mañana", ElTrece)

Pasaron apenas unos días desde que Agustín Cachete Sierra y Ángela Leiva se consagraron como campeón y sub campeona del Cantando 2020, respectivamente. Y ambos ya han recibido una interesante propuesta de Marcelo Tinelli con miras al año que viene. ¿Cuál? La de sumarse al Bailando 2021, el segmento de ShowMatch con el que el conductor espera poder volver a la pantalla de ElTrece luego de un año en el que la pandemia del coronavirus lo obligó a modificar todos sus planes.

“Hablé con Marcelo hace un ratito y, oficialmente, están los dos convocados para el Bailando. ¡Felicitaciones!”, les anunció Ángel De Brito en Los Ángeles de la Mañana, mientras los entrevistaba. Y agregó: “Ahora depende de ustedes”. Pero ambos, aunque sorprendidos, no dudaron en aceptar la propuesta.

“¡Sí!¿Cómo no? ¡Yo acepto bailar!”, dijo de inmediato la intérprete de Amiga Traidora, que se lució durante todo el certamen con sus dotes para el canto. Y el protagonista de SEX, que luchó contra sus limitaciones vocales todo el año, expresó: “¡Sí, obvio! ¿Después de esto? ¡Obvio!”. Claro que, esta vez, la balanza se inclinaría hacia otro lado, ya que Ángela reconoció no ser muy buena para el baile y el ex Chiquititas, en cambio, tiene años de escuela en ese rubro junto a Cris Morena.

Cachete junto a Inbal Comedi en el Cantando 2020

“Desde los 8 años hago coreografías. Desde los 22 hasta ahora, no tanto, pero lo aprendido está”, aseguró Cachete, seguro de que el desafío está al su alcance. Y, recordando algunas de sus performances junto a Inbal Comedi, agregó: “De hecho, en el Cantando mostramos que podemos bailar bien”.

“Bueno, acá están los dos primeros participantes oficiales de Bailando 2021”, anunció entonces De Brito, dando por hecho que tanto el actor como la cantante serían de la partida del certamen. Pero acaró que no participarían como pareja, sino que cada uno sería figura y estaría acompañado por un partenaire.

Cabe recordar que Leiva estuvo acompañada en el certamen por Brian Lanzelotta, ya que conformaban una pareja de dos famosos. Por lo tanto, es muy posible que el ex Gran Hermano también forme parte de la nueva edición del certamen de baile del canal de Constitución.

Ángela Leiva y Brian Lanzelotta se llevaron el segundo puesto en el Cantando 2020

Los planes de Tinelli eran arrancar con el Bailando entre abril y mayo del año pasado, pero al no haberse aprobado los protocolos correspondientes el debut del ciclo se fue postergando en varias oportunidades. Hasta que, finalmente, decidió descartarlo por completo, cediéndole su lugar en la pantalla al ciclo que encabezaron de Brito y Laurita Fernández.

Sin embargo, la idea de Marcelo es arrancar con su programa en la próxima temporada y, para eso, ya está pensando en quienes serán los participantes. El jurado, por lo que se sabe, estará integrado por de Brito y Carolina Pampita Ardohain, pero deberán pensar en reemplazos para Florencia Peña y Marcelo Polino, que en principio seguirán trabajando en Flor de equipo por Telefé.

