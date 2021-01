El comentario de Pablo Echarri sobre el choque que protagonizó el Dipy en una carrera de autos y la dura respuesta del músico

A fines del año pasado Adrián David Martínez, popularmente conocido como El Dipy, volvió a uno de sus primeros amores: el automovilismo. El cantante comenzó a correr en la categoría Top Race Junior y ayer, en una carrera que se disputó en Paraná, protagonizó un accidente que involucró a varios vehículos. Ninguno de los pilotos sufrió mayores lesiones.

El choque fue luego de que Carlos Guttlein y El Dipy se rozaran en la primera curva luego de la largada y de inmediato otros autos, piloteados por Alexis Tomada, Héctor Mercado y Alexis May se sumaron a la colisión. “Estoy perfecto. El accidente se provoca porque se cierra el muchacho y choca conmigo y sale. No es mi auto (el que vuelca). A mí no me pasó nada. No me asusté, no me enteré del accidente. No tengo nada, el auto está sano y no me pasó nada, lo que pasa es que ese toque generó el accidente”, dijo el cantante en diálogo con Teleshow .

El choque del Dipy en Top Race

Horas más tarde y luego de que los medios se hicieran eco del percance en la pista, Pablo Echarri, con quien el ex de Mariana Diarco se cruzó en reiteradas oportunidades por sus opuestas opiniones políticas, se refirió al tema en sus redes sociales. “Maneja como habla”, escribió el actor en su cuenta de Twitter junto con el video del accidente.





El músico utilizó la misma red social para responder: “¿Cómo anda el traidor d amigos? Imaginate que maneje como actuas, no manejaría el carrito del super. Ya eso esta todo aclarado. Ahora que estas acá, ¿la farmacia bien? ¿Laburando? Más sucio que una papa estás. Refloto más cosas y se te va a complicar. Lo sabes, ¿no? Besi “.





En diálogo con Teleshow , agregó sobre el actor: “No tienen con qué darme, con qué tirarme. Ellos son así, les hubiera encantado que nos hubiéramos matado todos, y que yo hubiera sido el culpable. Son así, la patria es el otro, pero si el otro es de ellos”.

Al ser consultado sobre si se arrepentía de haber expresado sus opiniones públicamente, ya que ahora incluso su actividad deportiva puede ser trasladada al ámbito político, dijo que no: “Para nada, nací gritando, mirá si me voy a callar a los 43 años”.

Tras el accidente, el cantante mostró los mensajes que le envió la hija de Guttlein, uno de los pilotos involucrados y dueña del auto que él piloteaba: “El Dipy no actuó de mala leche. Son carreras, son fierros y estas cosas pasan. Están todos bien y eso es lo importante. Mi familia salió a defender al Dipy, no estoy caliente, me molesta que hay gente que habla sin saber. A levantar la cabeza y pelear para llegar a la próxima fecha, esa es la actitud”.

Martínez posteó un video en el que explica los detalles del siniestro: “Estoy bien, nunca me pasó nada, el auto está sano. Los autos son muy seguros, están todos bien. La maniobra: largamos, el de adelante se queda un poco entonces lo paso por adentro y con quien tuvimos el toque se abre por afuera, cuando baja, yo levanto el pie del acelerador dos veces, pero también venían los de atrás, todos vamos rápido. Si tocaba el freno nos golpeábamos todos y era un desastre peor. No me doy cuenta qué había pasado”.

El Dipy explicó cómo fue el accidente

Luego su jefe de equipo le explica lo ocurrido: “Pusieron bandera roja y me dijo que volcaron, que fue impactante y tremendo lo que había pasado. Yo me desaté porque quería saber cómo estaban, son amigos, hablamos todos los días. Fui a ver cómo estaban y me dijeron que bien. May, el que volcó es mi amigo, lo llevaron al hospital para un chequeo que dio bien y llevé mi cámara para que la vieran. Con la cámara demuestro que no hay intención”.

Cámara a bordo de El Dipy, que fue excluido

“Le digo a los pilotos de teclado que somos 22 personas que vamos a más de doscientos por hora, que queremos ganar pero que nadie quiere que pase esto. Si saben más que los pilotos y que el comisario deportivo que dijeron que no hubo culpa... en la cámara on board, se ve lo que pasa. Le mando un abrazo a todos mis compañeros, lo más lindo fue ver los mensajes de ellos”, agregó.

Alexis May, sobre el accidente con el Dipy

Este lunes, además, compartió un video de Alexis May: “Quiero agradecer a todos los que se ocuparon de mí, estoy bien. Tengo una clavícula quebrada y quiero agradecer la atención médica recibida. También enviar un abrazo a mi amigo el Dipy, que se quede tranquilo que no fue su culpa”.

