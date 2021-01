Araceli González le respondió a las mujeres que la critican por usar filtros en las redes sociales: “Escriban lo que quieran, pero lo voy a seguir haciendo”

Araceli González

A sus 53 años, Araceli González es, sin dudas, una de las mujeres más bellas de la Argentina. Sin embargo, esto no la exime de recibir críticas en las redes sociales, dónde se suele mostrar muy activa. Y muchas de estas hacen alusión a su edad y a lo que, según los prejuicios de sus congéneres, puede hacer o no una persona como ella. Es por eso que, harta de recibir ciertos comentarios, la actriz decidió hacer un fuerte descargo en su Instagram.

“Voy a poner un stop”, dijo la esposa de Fabián Massei, visiblemente indignada. Todo comenzó cuando, después de subir unos videos de Reel en los que utilizaba algunos de los filtros de la aplicación, ciertas usuarias le empezaron a señalar: “¿No estás grande ya para usar esas cosas?”. Y, aunque en general Araceli tiene la costumbre de utilizar este medio para compartir posteos divertidos, esta vez optó por dar un crudo mensaje.

“Yo siempre tiro muy buena onda por acá, a no ser que esté denunciando algo que no me gusta en algunas oportunidades que he tenido que hacerlo”, dijo Araceli después de hacer referencia al look despeinado que lució desde el comienzo de la pandemia. Y siguió: “Yo no puedo creer la poca amorosidad que hay en la gente en las redes. Bueno, sí, existe, mis hijos me dicen: ‘Mamá, es así’. No, está bien, está bien.. Yo a lo que voy es, si vos tirás buena onda, nada, Instagram es un instante de tu vida que estás mostrando una huev…que hacés o una cosa maravillosa. Y siempre es palo, palo, palo y a la bolsa. Digo: ‘¿por qué?’”.

El descargo de Araceli Gonzalez contra quienes la critican (Video: Instagram)

Acto seguido, la actriz dio un ejemplo de lo que suelen decirle en las redes. “Lo que ya no me extraña porque es lo que vengo viendo hace tiempo es que, generalmente, son las mujeres que te escriben: ‘Ay, te ponés filtros´. Y también se lo pueden poner mujeres como yo, que tienen más de 50. ¿Por qué vas a limitar la vida de otro, de lo que quiere hacer? El filtro es gratuito: lo podés subir a tu Instagram y podés decidir vos si querés usarlo o no”, señaló.

Y luego, tratando de no perder el humor, aclaró: “Ya es demodé hablar de Photoshop. ´Ay, te pusiste filtro, te querés hacer la nena´. No, yo no me quiero hacer la nena. Igual, si soy una nena eterna me encanta porque voy a tener buena vibra para vos y para el resto de las personas. Y para mi casa, y para mí misma”.

Por último, Araceli se limitó a decir por qué usa los filtros y dio a entender que no limitará su accionar por las críticas que recibe en cada publicación que realiza. “Chicas, por favor, a ponerle un poco de onda. Simplemente, estaba haciendo eso: el Reel tenía que ver con un chiste, porque me miré justo haciendo unas historias de Instagram y digo: ´Parezco Camila de The Crown´, porque me encanta esa serie. Se terminó. Pero basta, chicas. Igual, nada, escriban lo que quieran, pero es…Realmente, leerlas... ¡No saben lo aburrido que es cuando uno lee esos comentarios! Y por último, antes de ir a hacer la comidita, nuestro almuerzo, te voy a decir algo: lo voy a seguir haciendo”, cerró la actriz.

SEGUÍ LEYENDO

Jennifer Lopez en Turks and Caicos, Alessandra Ambrosio en Brasil y Emily Ratajkowski en Nueva York: celebrities en un click

Ego, hipocresía y mucho dinero: Sarah Jessica Parker y Kim Catrall, enfrentadas por el regreso de Sex and the City

En el día de su cumpleaños, Pampita confirmó que está embarazada de una nena: “Esta familia va a ser más gigante todavía”

El comentario de Pablo Echarri sobre el choque que protagonizó el Dipy en una carrera de autos y la dura respuesta del músico