Nati Jota fue criticada tras subir un video en bikini: “Justo cuando creía que estaba más segura de mi misma”

“Subo un video en bikini y los mensajes criticándome el cuerpo no se hacen esperar. Justo cuando creía que estaba más segura de mi misma... me encuentro cosas nuevas que no me jodían. Gracias”, escribió Nati Jota (26) con ironía en Twitter para invitar a la reflexión a cerca de lo que le acababa de pasar tanto en la red del pajarito, como en Instagram. Y de hecho en la red que se caracteriza por la estética perfecta y los filtros impolutos, se manifestó con un video con un comentario reflexivo: “Que paja (sic) que subo un video en bikini y los comentarios criticándome el cuerpo no se hicieron desear”.

Nati Jota suele subir videos sin sentirse acomplejada por nada (Foto: Instagram @natijota)

Desde la carpa del balneario en la playa, Nati Jota agregó: “Como que, justo cuando yo creo que estoy más segura conmigo, que ya pasó eso, que me acepto, que me gusta como soy… ¡Tacate! Aparece esto para decirme: ‘¿estabas segura de esto?’, ¿te gusta tanto en realidad?’ Gracias”. Y así puso de manifiesto un conflicto que no solo se le presenta a ella, si no que también padecen otras muchas adolescentes y jóvenes que crecen hostigadas por las “imperfecciones” que pudiera llegar a tener su cuerpo.

El video que motivó las críticas insólitas (Foto: Instagram @natijota)

Muy activa en las redes sociales, no es la primera vez que la periodista de ESPN hace alusión a este tema. De hecho, hace unas semanas escribió en Instagram: “Traumada toda mi adolescencia por mis estrías, usaba bikinis rarísimas para que me taparan. Lo bueno de estos giles es que nos confirman que lo que antes nos dolía ahora nos xupa (sic) un huevo”. Y en una publicación expuso el comentario maleducado de un seguidor acompañado por un beso y un gesto despreocupado. Mientras que, para analizar el tema un poco más en profundidad, en un video que compartió en sus historias agregó: “Hubo un momento que me dije ya re fue, aparte casi todas las mujeres tenemos estrías”. Y completó con una reflexión. “¡Qué comentario del orto! Decí que soy tan fuerte ahora que ya no me importa”.

En Twitter Nati Jota habló de lo sucedido. (Foto: Instagram @natijota)

Además, siempre empática con el sentir de las mujeres en relación a sus cuerpos y la presión sobre ellas que ejerce la sociedad, hace unos meses analizó otro intercambio con una seguidora. “Siempre que bajé mucho de peso fue por estar tan triste y ansiosa que no podía comer. Estoy muchísimo mejor ahora que peso 10 kilos más y como bien, pero la gente te felicita cuando estás más delgado sin profundizar qué te puede llevar a bajar de peso”, escribió una mujer en Twitter. Y Nati no dudó en contestarle con generosidad: “Cuando más triste estuve, más me decían ‘qué linda que estás’. Y yo deseando pesar tres kilos más pero pudiendo sonreír sin esforzarme”.

Nati está de vacaciones en la playa (Foto: Instagram @natijota)

Vale recordar que cuando tenía 23 años, Nati de alguna manera se vio forzada a referirse a su cuerpo cuando pasó por el quirófano para achicarse las lolas. En su momento explicó que lo hacía sobre todo por un tema de salud, por los problemas que le traía en la espalda el hecho de tener mucho busto. Muy gráfica en su razonamiento, contó que quería que la miraran a la cara cuando le hablaran. Contó que estaba cansada de escuchar comentarios desubicados cuando caminaba en la calle, y de no poder lucir un vestido con la espalda al descubierto o un bikini que le gustara. En relación a las críticas por tomar semejante decisión, contó: “Lo del hombre es súper básico: ‘Te vas a quedar sin trabajo porque te operaste las tetas’. Las mujeres a veces también critican y quizás son más cizañeras. A ellas les doy un poco más de criterio. Pero en este caso sentí mucha banca entre las mujeres. Fue hermoso y me hizo sobrellevar mucho mejor las críticas masculinas, que no son todas tampoco”.