La sorpresiva renuncia de Mariano Peluffo a Editando Tele: las razones de su decisión y la figura que lo reemplazará

Ya no lo verán como lo vieran: Mariano Peluffo en Editando Tele

El 2021 sigue deparando sorpresas en las grillas de los canales de aire de la televisión. Los pases inesperados y los cambios en las programaciones son las noticias del día en los medios. En este caso el protagonista de este sorpresivo pase es Mariano Peluffo, actual conductor del programa de archivo Editando Tele.

Mariano dejará la conducción del programa, que es uno de los éxitos de Net TV -se emite todas las noches con muy buenos niveles de rating- y cuenta con un panel conformado por Angie Balbiani, Luis Piñeyro y Tomás Dente. La decisión llamó mucho la atención, debido a la buena marcha del ciclo y porque, además, Peluffo también conduce Como Todo, donde sí seguirá.

A partir del lunes 18 Diego Korol tomará el lugar del ex Gran Hermano, con los mismos panelistas. “Lo cierto es que hace un tiempo que arreglamos con la gente del canal mi salida del programa de la noche y mi continuidad en el ciclo del mediodía, que es una coproducción mía con el canal -afirmó Peluffo, en diálogo con Teleshow -. Llegamos a un arreglo sin ningún conflicto. Yo me iba a despedir a fin de año, pero como Diego tenía las vacaciones cerradas para esos días, me quedo hasta el viernes 14”.

Diego Korol

Al ser consultado sobre los motivos de su salida, Mariano contó en exclusiva su nuevo proyecto: “Voy a hacer un reality show en la Televisión Pública, y era imposible compatibilizar los horarios de los dos programas ya que ambos están en el prime time, es decir, entre las 20 y las 22. Por eso dejo Editando Tele”.

“Net es mi casa: yo hice la primera transmisión del canal cuando arrancó. Estoy desde el comienzo. Es un lugar que quiero y en el que me siento un poco fundador. Trabajamos mucho para que la señal crezca. Ahí hice Cuestión de peso y ahora hago dos programas. Lo bueno es que no me voy del todo. Por eso es toda una decisión para mí dejar uno de los programas que más quiero”, agregó le conductor sobre su salida del canal que lo tiene como una de las caras más visibles.

Mariano Peluffo será el conductor de un reality show en el cual se va a elegir a la primera relatora del fútbol argentino. Luego de que Ángela Lerena se conviertiera en la primera comentarista de las transmisiones de la Selección Argentina, el programa irá por todo el país buscando a una relatora. Es la primera vez que en un ciclo se va a abordar este tipo de oficio.

Relatoras tendrá una emisión diaria y los domingos será la gala de eliminación de una de las participantes. El reality va a tener todos los condimentos clásicos de este tipo de shows, pero tratando de alejarse de los conflictos y temas más banales, que suelen ser el condimento de los envíos de este estilo.

Peluffo tiene todo listo para arrancar con el reality. “La idea es tenerlo al aire dentro de 40 días, es decir, a mediados de febrero. La Televisión Pública tiene protocolos sanitarios muy rigurosos y estamos trabajando para que el ciclo cumpla con todo como debe ser. Es un proyecto muy federal: la idea es que las participantes representen a todas las provincias. Queremos ser el vehículo para que las chicas fanáticas del futbol, que aman el relato, tengan su chance de abrirse camino en un medio manejado por los hombres desde hace años”.

