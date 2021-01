¿Hay ayuda en Masterchef Celebrity? Quiénes son y qué rol cumplen los llamados productores gastronómicos

El detrás de escena de Masterchef Celebrity (IG: @boxfishtv)





Cocina, diversión, emoción y competencia son algunos de los condimientos que convirtieron a Masterchef Celebrity en el programa más visto del 2020, y este año que acaba de comenzar promete no quedarse atrás. A días de la gran final, que disputarán solo dos concursantes -entre los que están Claudia Villafañe, Analía Franchín y el Polaco-, se reavivó la polémica en torno a si los participantes reciben ayuda o no a la hora de cocinar.

En las últimas horas se viralizaron en Twitter imágenes de la gala de eliminación del domingo pasado en la que se la ve a Sofía Pachano en el balcón y de fondo aparece la mamá de Dalma y Gianinna en su estación de cocina, rodeada de asistentes. Mientras algunos usuarios de la red social se quejaron por el hecho de que los participantes reciban ayuda, otros destacaron que “es obvio que hay asistentes”, ya que entre otras cosas, una vez que terminan de cocinar dejan todo sucio y al rato, cuando pasan al frente a presentar sus platos, las mesadas están impecables.

La estación de Claudia Villafañe

No fue la primera vez que en las redes se mencionó que los participantes del ciclo conducido por Santiago del Moro recibían ayuda. Una de las más señaladas fue Vicky Xipolitakis. Sin embargo, la Griega con su trabajo y prestando mucha atención a cada consejo que le daban pudo llegar a las instancias finales del reality. Al despedirla, Germán Martitegui, integrante del jurado junto con Damián Betular y Donato de Santis, dijo: “Sos un ejemplo para mucha gente. Luchaste contra muchísimos prejuicios, contra muchísimos pre conceptos de gente que decía que vos no podías hacer esto por cosas que no tienen nada que ver. Lo más lindo de todo esto es que vos ya ganaste, que la gente te pudo conocer como sos. Cocinas muy bien”.

¿Hay ayudantes en la cocina de Masterchef Celebrity? Sí, así como hay productores y asistentes de producción, también hay “productores y asistentes gastronómicos”.

Entre dichos productores gastronómicos está por ejemplo, Emmanuel Escobar, quien se hizo conocido en la televisión por participar de la segunda y octava temporada de El gran premio de la cocina, el concurso culinario conducido por Carina Zampini y Juan Marconi que tiene como jurado a Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta y que es producido por Boxfish, la misma productora que hace Masterchef.

Emmanuel Escobar (IG: @emmaescobarok)

En diálogo con Teleshow , contó que disfrutó desde el primer momento pasar de un ciclo a otro: “En El gran premio fui participante y era otra la historia, son nervios por cocinar, tener una cámara delante tuyo, hacerlo bien y querer ganar. En Masterchef me contrataron como productor gastronómico y era parte del detrás de cámara”.

Además, recordó que “ver toda la estructura de cero, como se fue armando y ensamblando fue mágico”, ya que de chico miraba el reality. “Hoy fui parte de ello trabajando con un gran grupo de profesionales y con los famosos fue muy divertido. No esperaba terminar ahí después de El gran premio de la cocina. Fue todo muy rápido, pero siempre digo que las cosas pasan por algo y mantenerme en esta línea de trabajo y tiempo me gusta porque es otra rama de la gastronomía que no se ve en el interior”, dijo el joven cocinero de Concordia, Entre Ríos, que creció en Santa Fe.

Sobre su función, primero que nada aclaró: “Mi rol no es armarle los platos a Vicky” y explicó sus labores: “Es armar lo que es mercado, despensa y mesada de trabajo. Durante la grabación disfrutaba del rodaje en el piso, era muy lindo ver la experiencia completa desde afuera, me sentí muy identificado en los participantes, y en el piso me cargaban diciendo ´complejo de ex-participante´ por tener empatía cuando en la consigna le sacaban ingredientes.

“Viendo a mis mentores Francisco y Sole que son la cabeza del equipo, ser productor gastronómico es ocuparse de todo. Desde armar y crear el contenido, hasta hacer los pedidos a los proveedores, recibirlos, ordenar y etiquetar. Es muy parecido a tener un restaurante”, describió. Si durante la grabación alguno de los participantes tiene una duda... “No podemos ayudarlos en nada, para eso esta el jurado cuando pasa por sus estaciones”.

Emmanuel, de 25 años, hace una década trabaja en gastronomía, admitió que le hubiera gustado ser participante del ciclo conducido por Del Moro: “Me encantan las competencias, mas que nada de cocina y verlo de afuera me generaba muchas ganas pero ya no es posible”. Paralelamente tiene su canal de Youtube, Danuel, con su ex compañera en el programa de El Trece, Dafne y en su cuenta de Instagram comparte recetas y tips de cocina. Además, está armando con su hermano Lucas un restaurante de cocina al asador en Santa Fe.

Otro de los productores gastronómicos es Ian D’angelo (quinta y octava temporada del ciclo de El Trece) quien desde el mercado de Masterchef escribió en Instagran: “Antes era cocinar o trabajar, después se volvió un talento, es un camino lleno de metas y estoy para cumplirla”. Apenas comenzó el ciclo, describió su trabajo: “Es otra parte de la gastronomía donde nos toca trabajar de una manera más estratégica, en la cual hay que usar la cabeza y no tanto el físico, donde hay que ir al detalle, conocer infinidades de productos y mucha cosas más, una experiencia linda diferente y sobre todo para aprender”.

Ian D'Angelo (IG: @ian_dangeloo)

El trío de cocineros lo completa Gonzalo Ortiz, quien había desempeñado el mismo rol en el reality de la emisora de Constitución y que además complementa su trabajo con el de su restaurante en el barrio de Mataderos. “La vida siempre te da oportunidades, y buenas cosas para vivir, compartir, disfrutar y sobre todo conocer gente buena”, escribió en sus redes al comienzo del concurso de Telefe.





Ian, Gonzalo y Emmanuel (IG: @emmaescobarok)

Aunque los tres suelen compartir en sus historias imágenes de su trabajo, no acostumbran mostrarse junto a los famosos ni contar demasiados detalles sobre su jornada, seguramente para evitar adelantar nada que aún no se haya visto en televisión, ya que las grabaciones del programa están dos semanas adelantadas.

Elba Rodríguez, ganadora de la primera edición de Masterchef Argentina, en el 2014, alguna vez develó: “Esos asistentes detrás de cámara siempre están porque hay que cuidar la higiene de las mesadas, las vajillas, lo que está o falta en el mercado ellos lo reponen. Como yo soy petisita me ayudaban a alcanzar las cosas de los estantes de arriba, o recipientes que estaban más arriba. Pero elaboración e ideas de plato no influyen”.

En esta edición, a diferencia de lo que se podía ver en las anteriores con cocineros amateurs, los participantes se ayudan y consultan mucho entre sí y hasta se prestan ingredientes, incluso en las instancias finales. Además, pueden realizar sus anotaciones y llevarlas consigo durante la prueba, donde además de la lista de ingredientes para ir al mercado, tienen tips y cosas que no quieren olvidar.

Jorge Bretón, uno de los productores gastronómicos de la edición española del reality, también realizado con famosos, explicó en medios europeos su rol: “Somos el enlace entre los concursantes y el jurado. Controlamos que las pruebas se puedan hacer en el tiempo estipulado, que todo esté en buen estado y preparado y que haya el producto justo para que no sobre demasiado, aunque el excedente va a comedores sociales. Además, cuando empieza la grabación vigilamos que los concursantes puedan hacer su función y tengan las herramientas que necesitan. Después somos un mero espectador. Antes de la grabación les explicamos la prueba a todos, para que no haya diferencias”.

