“A nosotros nadie en ningún momento nos dijo ‘el rating no nos conforma’. De hecho, el programa ganó su franja, así que no tenemos ninguna devolución del canal que nos digan ‘che, mirá, no estamos conformes, vayamos para este lado’. No tuvimos ningún contacto como para decir ‘sí, mirá, un día hablamos y nos dijeron que estaban preocupados por el rating’”, se explayó.