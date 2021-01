Furiosos mensajes de Dalma y Gianinna Maradona contra Luis Ventura: la respuesta del periodista

Dalma Maradona, Luis Ventura y Gianinna Maradona

La guerra que enfrenta en un bando a Dalma y Gianinna Maradona y en el otro a Luis Ventura sumó una nueva batalla mediática. Desde sus respectivas cuentas de Twitter, las hijas de Diego Maradona y Claudia Villafañe respondieron a una información que dio el periodista sobre quiénes están autorizados a visitar la tumba de Diego. Siempre con su estilo filoso, Ventura no se quedó callado y contraatacó desde su participación en Fantino a la tarde.

Este conflicto, uno entre tantos, se inició el martes. En Informados de todo, el envío de América TV, el periodista había contado que una de las hermanas del Diez, específicamente Claudia Maradona, tenía prohibida la entrada al cementerio de Bella Vista donde descansan los restos del Diez. Según detalló el periodista, la hija menor de don Diego y doña Tota llegó al lugar y los encargados de la seguridad le negaron la entrada por no aparecer en la lista.

Tras estas declaraciones, la hija de Claudia Villafañe no tardó en dar su respuesta. A través de su cuenta de Twitter, fijó su postura. “Hablé con la gente del cementerio y me confirman que NUNCA UNA HERMANA DE MI PAPÁ TUVO PROBLEMAS PARA INGRESAR YA QUE TODOS SUS HERMANOS/AS Y SUS HIJOS ESTÁN AUTORIZADOS! Por lo tanto tmb es mentira que Gianinna tuvo que autorizar la entrada! No mienta más @LuisVenturaSoy”. Y agregó: “Es agotador tener que escuchar las mentiras que dice @LuisVenturaSoy! LA PREGUNTA ES, miente porque le pagan para hacerlo o solo porque nos odia SIN MOTIVO APARENTE?”, finalizó furiosa.

Esta mañana, el periodista volvió a manifestarse en el programa de América y le contestó a la hija mayor del astro. “Yo hablé con el cementerio y hablé con la persona que tuvo el incidente, que es de su familia y de su sangre”, señaló Ventura, que fue interpelado por su compañero Diego Esteves: “Ella te dijo mentiroso y dio a entender que Morla te paga”.

Ventura retrucó con una dura acusación: “A la que le pagan es a ella. Simplemente hay que ir a la casa de ella y ver en qué casa vive. ¿Con qué se ganó eso? ¿Quién le dio ese dinero para comprar esa casa, con ascensor incluido, dormitorios y muchos baños, para que el padre termine solo, a diez cuadras de donde ella vivía?”, se preguntó el periodista, que aclaró que el problema del cementerio lo había resuelto Gianinna. “No sé por qué ella sale (por Dalma). El llamado de esta persona fue a Gianinna”.

En este punto entró en escena Gianinna, para responder esta acusación puntual del periodista en su cuenta de Twitter: “Me prostituyo x eso tengo la casa que tengo. No sabía que tenía q explicártelo a vos. Estoy viendo tus archivos y sos IMPRESENTABLE no entiendo como las mujeres te siguen dando lugar en la tv con lo que dijiste”, escribió con una mezcla de ironía y bronca la hija menor de Claudia Villafañe.

Sorprendida, una seguidora la consultó sobre el tuit en cuestión. “Esperen soy de otro país, dijo que Giannina se prostituye??”. La joven explicó el motivo de su bronca. “Jajaajaja NO. Confundió mi casa con la de mi hermana dando a entender cómo y quién, por qué tengo lo que tengo o dejo de tener...”, respondió Gianinna.

La joven también aprovechó un tuit de Ventura para refutar la información de lo ocurrido en el cementerio de Bella Vista. “Sos tan incoherente que hablas de mi casa refiriéndote a mi hermana. Ojalá tengas cómo demostrar el llamado que me hicieron para que yo autorice o no. Si no, LLÁMATE AL SIlENCIO porque suponer y hablar podemos hacerlo todos!”, escribió Gianinna.

Por su parte, Dalma también escribió una serie de tuits en contra del periodista. “En marzo de este año van a ser 3 años de mi casamiento y todavía se habla del tema! No me interesa qué audio pudo mandar mi papá en su momento y si estaba equivocado es algo que para mí ya no tiene sentido discutir! Peor los boludos que lo reproducen como si fuera UN AUDIO SAGRADO”, opinó la actriz.

“Reproducir audios viejos de mi papá me parece MÁS QUE NADA una falta de respeto para él y nadie más que para el! Podía estar equivocado muchas veces y yo me quedo tranquila que cuando era así, YO se lo decía en la cara! Ustedes sigan lucrando...”, completó.

Como había anunciado en su Twitter, Ventura volvió a responderles a las hijas de Maradona durante su participación en Fantino a la tarde,. Primero, no se hizo cargo de las acusaciones de Dalma, y luego sí hizo su descargo: “Los periodistas deben hablar a través de su información y su opinión”, señaló antes de referirse directamente a las jóvenes.

“Si les molesta la información que doy, evidentemente hay algo que cambió. Decían que no sabían quién era yo, que decía o que escribía, evidentemente están muy pendientes de mis opiniones y mis informaciones”, señaló, para luego manifestar su propia acusación: “Sé que han llamado a lugares en los que he trabajado, yo he sufrido consecuencias, censuras, despidos, a propósito de situaciones que ellas generaron”.

“Sí, me pagan las empresas que trabajo”, continuó Ventura en su respuesta a las palabras de Dalma. “¿Cuándo sugieren tu jefe, se refieren a Morla?” preguntó Eduardo Battaglia en referencia al cuestionado último apoderado de Diego. “Está bien, el jefe de ellas fue Maradona, toda la vida vivieron de él”. “Fue el padre, Luis, fue el padre”, medió el panel completo casi a coro. “Está bien, tienen razón”, admitió el periodista.

“Era una relación difícil, con un amor enorme que se tenían mutuamente...”, reflexionó Mazzocco. “¿Y la culpa la tengo yo, por contar como era la relación?”, se excusó Ventura. Allí se sumó Marcela Tauro, quien opinó que las chicas tampoco tenían la culpa que el padre no le haya dejado a los otros hijos; mientras Battaglia también las defendió: “Le han bancado muchas”, opinó en referencia a Diego.

Con un gesto incrédulo, Ventura contraatacó: “¿Ustedes se preguntaron qué bancó Maradona?”. “Él ya no está y no puede decirlo, contestó Mazzocco. “Bueno, hay cosas que firmó, miren la miniserie a buscar punto por punto”, replicó Ventura “Están velando a su padre, yo me pregunto, un hombre que amaba tanto a esas mujeres, ¿por qué las engañó tanto?”, reflexionó la conductora. “También amó a sus hermanas, también amó a sus sobrinos, a sus otros hijos, a los no reconocidos, a los que reconoció”, enumeró Ventura, hasta que se quedó sin tiempo. ¿Cómo continuará la historia?

