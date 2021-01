Luis Ventura aseguró que Diego Maradona tiene otra hija: “No quiere participar de la sucesión”

Luis Ventura aseguró que Maradona tiene otra hija (Video: "Secretos Verdaderos" - América)

Desde que se produjo el fallecimiento de Diego Maradona el pasado 25 de noviembre, varias son las disputas de su entorno por saber la causa de su muerte por un lado y, por otro lado, quiénes son sus legítimos herederos. En ese sentido, el periodista Luis Ventura sorprendió en la última emisión de su programa Secretos Verdaderos, por América, al revelar que hay una nueva mujer que dice ser hija del astro del fútbol.

Se trata de Eugenia Laprovíttola, una joven de 25 años nacida el 11 de julio de 1995, casualmente, en el mismo lugar que el futbolista: el hospital Evita de Lanús. Según Ventura, sus familiares dijeron que “no quiere participar de la sucesión, sólo pretende saber su filiación, si su apellido es Maradona”.

En el informe, se señala que la mujer es fanática del fútbol, hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata (último club que dirigió el Diez) y vive en Berisso. El ex Intrusos reveló que Laprovíttola conoció a Diego entre 2018 y 2019, sin sospechar que el ídolo podía ser su papá y que quedó impactada “con su sentido humano”. Dijo que hoy, quiere conocer a su madre biológica y saber si, efectivamente, Maradona era su padre, ya que fue adoptada de pequeña. Y explicó que, en el hogar en el que la criaron, se hablaba mucho del ex campeón del Mundo, motivo por el cual se convirtió en una seguidora del futbolista.

Si bien hasta ahora no le había interesado conocer su identidad, tiempo atrás algunos periodistas le acercaron papeles y datos que generaron su curiosidad. Por este motivo, se presentó ante la Justicia para iniciar los trámites de filiación. “De alguien saco mi carácter frontal y combativo”, decía ella.

El informe que asegura que Maradona tiene otra hija (Video: "Secretos Verdaderos" - América)

Fiel defensora del fútbol femenino, Laprovíttola se dedicaba a entrenar mientras terminaba el colegio y se recibía de ayudante farmacéutica. Tuvo breves pasos por clubes como Alumni y Estudiantes, y hoy continua entrenando para lograr que algún club la llame. Llama la atención dos coincidencias con el ex Boca: es zurda y usa la camiseta número diez.

En lo que respecta a la búsqueda de su identidad, sus padres adoptivos presentaron toda la documentación para que ella pueda saber si realmente es hija del ex DT de la Selección.

Cabe recodar que también hay otras dos personas que reclaman saber si son o no hijos del ex de Claudia Villafañe. Por un lado, Magalí Gil, otra joven de 25 años que busca su identidad. “Mi búsqueda viene hace ya aproximadamente dos años. Desde un comienzo, junto a mis abogados, además de las acciones legales correspondientes, siempre intentamos un acercamiento con Diego Maradona, a través de su letrado, Matías Morla”, había dicho. Por otra parte, Santiago Lara, un joven de La Plata cuya historia tomó trascendencia en los medios. Él mismo relató que su madre, Natalia Garat, habría tenido una relación amorosa con Diego cuando trabajaba como modelo. A los 23 años, ella enfermó de un cáncer de pulmón y, en su agonía, le contó a su pareja, Marcelo Lara, que el chico era hijo del ex futbolista. En ese momento, Santiago tenía tan solo tres años. Hasta ahora no hubo avances en la Justicia en la causa de filiación. Lamentablemente, tampoco pudieron tener un encuentro para conocerse.

SEGUÍ LEYENDO

Rocío Oliva volvió a contestarle a Dalma Maradona: “Yo puedo hablar de quien quiera”

El desconsuelo de Gianinna Maradona por la muerte de Diego: “Fui muy feliz, hoy hago lo que puedo”