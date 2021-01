Gianinna Maradona publicó un inédito video de su infancia junto a Diego y Dalma: “Nos amó”

Sin dudas, el 25 de noviembre de 2020 fue el día más doloroso en la vida de Gianinna Maradona. En esa fecha, falleció su padre y todavía hoy el dolor sigue presente. Sin embargo, ella elige recordarlo con una sonrisa y es por eso que suele publicar algunas imágenes en sus redes de los momentos más felices que vivieron juntos.

En esta oportunidad, sorprendió a sus seguidores de Instagram con un tierno video en el que se la ve junto a Diego Maradona y su hermana Dalma, arriba de un pequeño tractor. De fondo, se escucha la voz del Diez, que dice: “Esto se lo agradezco a Dios. Sinceramente, se lo agradezco a mi bruja (por Claudia Villafañe), a mis dos hijas y a todos los argentinos. Jugando para mis dos hijas que ya son grandes, y la posibilidad que me da Dios de poder hacer felices a los argentinos”.

Junto al conmovedor video, la ex del Kun Agüero escribió: “GRACIAS x hacerme llegar este vídeo!!! Lo necesitaba!!! NOS AMO. Su voz única. Dal concentrada llevándonos since ever mientras nosotros” (SIC), escribió junto al emoji de un corazón y dirigiéndose a El Gráfico y Torneos, los dos medios que le hicieron llegar el material audiovisual.

No es la primera vez que la hermana de Dalma difunde recuerdos de su padre. El 18 de diciembre, a casi un mes de la partida de su padre, publicó en sus redes una foto en la que se la veía junto a su hijo Benjamín, su hermana y el ex DT de la Selección. “LOS AMO PARA SIEMPRE!”, había escrito en esa oportunidad. Y el pasado 11 de enero compartió una imagen del Diez en una pileta, muy sonriente posando con una camiseta de Boca. La mamá de Benjamín acompañó su postal con un sentido mensaje en el que expresaba su tristeza y dolor al no poder tener más a su papá: “Bajá un ratito, solo un abrazo. Prometo que dejo que te vuelvas, pero necesito un abrazo tuyo y tu ‘negra papá está acá’. Te extraño cada vez que decido respirar para seguir viviendo”.

La foto que había compartido Gianinna para recordar a su padre (IG: @giamaradona)

Hace algunas semanas, Gianinna había decidido cerrar su cuenta de Instagram. “Cerré IG xq las fotos de los árboles de navidad me deprimen. Mi hijo no está en Argentina así que ni siquiera tengo que caretear. Estoy en otro mood. Just that!”, escribió en Twitter. Sin embargo, a los pocos días volvió a abrirla.

Cabe recordar que el pasado lunes 12 de enero, Dalma había salido a defender a su hermana de las acusaciones de Luis Ventura,. El periodista había asegurado que una de las hermanas de Maradona había tenido problemas para visitar el cementerio del Diez y que había sido Gianinna quien, mediante un llamado telefónico de la guardia, resolviera el tema. “Hablé con la gente del cementerio y me confirman que NUNCA UNA HERMANA DE MI PAPÁ TUVO PROBLEMAS PARA INGRESAR YA QUE TODOS SUS HERMANOS/AS Y SUS HIJOS ESTÁN AUTORIZADOS! Por lo tanto tmb es mentira que Gianinna tuvo que autorizar la entrada! No mienta más @LuisVenturaSoy”. Y agregó: “Es agotador tener que escuchar las mentiras que dice @LuisVenturaSoy! LA PREGUNTA ES, miente porque le pagan para hacerlo o solo porque nos odia SIN MOTIVO APARENTE?”, finalizó furiosa. Es necesario aclarar que el Parque Jardín Bella Vista tiene una custodia policial las 24 horas desde que los restos del Diez descansan allí, ya que mucha gente se acercó.

