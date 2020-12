Se filtró un audio de Diego Maradona en el que explica su ausencia a la boda de Dalma: “Encima de ser ladrones, ahora se la agarran con mis hermanas”

Diego Maradona y su hija Dalma

La muerte de Diego Armando Maradona el 25 de noviembre causó un gran dolor y tristeza en la Argentina y el mundo entero. A raíz de su fallecimiento se destaparon viejas internas entre los familiares, como la mala relación entre las hermanas del Diez con Claudia Villafañe y sus hijas, Dalma y Gianinna. Hace dos años, el ex jugador se ausentó al casamiento de la actriz porque no había invitado a sus hermanas.

En el programa Intrusos, el conductor Jorge Rial dio a conocer un audio que la leyenda del fútbol le había mandado a su abogado, Matías Morla, para explicar por qué no participaría de la boda de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli que se llevó a cabo el 31 de marzo de 2018 en Pilar, con una fiesta para 280 personas.

“Confirmado, Mati (Morla), no voy. Confirmado, no voy. ¿Entendés? Estos, encima de ser ladrones, ahora se la agarran con mis hermanas que no le hicieron nada, ¡jamás! La Lily, la Kitty y la Ana le han hecho de comer 25 mil millones de veces a mis hijas cuando tenían hambre. Le hacían tortas fritas a las dos de la madrugada en verano. ¡Confirmáselo! Y Confirmáselo a mis hermanas que no voy a ningún casamiento”, explicó Diego, muy enojado.

El audio revelador que Maradona le mandó a Morla para explicar su ausencia a la boda de su hija (Video: Intrusos, América)

Un año más tarde de su casamiento, la actriz había manifestado su tristeza por la ausencia de su papá: “Faltó mi papá en la entrada y en la fiesta. Me dolió. Lo que tenga que hablar lo hablaré con él y sino ya esta, seguir en esa… hay una cosa que es que la fiesta ya pasó. Sobre la entrada al casamiento, no había pensado alternativa porque creía que él venía, no me lo prometió, no era necesario que prometiera porque él me había dicho que sí. Cuando me enteré que no venía, le dije a mi mamá y a mi hermana si entraban conmigo, me pareció lo más natural, una de cada brazo”.

Maradona no estuvo presente en el casamiento Dalma Maradona

Cabe recordar que Claudia Villafañe nunca tuvo una buena relación con sus cuñadas y sus dos hijas tampoco. La semana pasada, Ana Maradona realizó fuertes declaraciones en contra de sus sobrinas: “Diego estaba abandonado por las hijas. ¿Cuándo vinieron las hijas a verlo? Nunca, jamás. Eso lo puedo comprobar”. En diálogo telefónico con Ángel de Brito en el ciclo Los Ángeles de la Mañana aseguró: “Nosotros no estamos en contra de ellas, ellas están en contra de nosotras. No sé por qué, que hablen ellas y digan... Ellas no serían nada si no fuera por su padre; si eran hijas de Juan Pérez, ¿quién las iba a tener donde están?”.

Más tarde, Dalma se comunicó con Ángel para dar su opinión sobre los dichos de su tía Ana. “Vi lo que dijo mi tía en tu programa, pero, por respeto a mi papá, ahora no le voy a contestar”, aseguró en una primera instancia, y luego se refirió a su tía como “a esa señora” y destacó que intentó comunicarse por teléfono después de las declaraciones que realizó en televisión. “Me contestó su nuera. Me dijo: ‘Después te llama’ y nunca más se comunicó conmigo”, continuó la actriz, y le envió a De Brito la captura de pantalla en donde se podían ver las cinco llamadas que le hizo a su tía. “Son tres hermanas en contra de la familia”, finalizó la joven.

