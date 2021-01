Cande Tinelli regresó de sus vacaciones con Coti Sorokin y explicó cómo fueron los hisopados en Ezeiza: “Relájense porque no pasa nada”

Cande y Coti, cada día más enamorados

Candelaria Tinelli y Coti Sorokin viajaron a México para disfrutar de unas vacaciones en compañía de dos de los hijos del cantante, Leyre y Dylan. El destino elegido para esta escapada familiar fue Playa del Carmen, en la Riviera Maya, donde se alojaron en un exclusivo hotel. Allí aprovecharon para descansar, estar en contacto con la naturaleza, disfrutar de las hermosas playas y divertirse.

La hija de Marcelo Tinelli compartió en su cuenta de Instagram algunas postales de su estadía en el país azteca con su pareja. En una de las imágenes, la joven se fotografió con la cara tapada, luciendo una bikini dentro del mar, en la playa Caleta Tankah, que se encuentra a 5 kilómetros al norte de Tulum. “Un cagaso (sic) al pez piedra”, escribió en la red social.

De esta manera, la relación entre Cande y Coti se fue fortaleciendo con el paso del tiempo. Y al parecer, ambos disfrutan mucho de viajar porque desde que comenzaron el noviazgo ya han realizado varias escapadas a lugares como Mendoza y Esquel. Y en esta oportunidad realizaron su primer viaje al exterior en compañía de los hijos del cantante.

Luego de disfrutar de un placentero viaje a México, los cuatro regresaron a la Argentina. En la red social, Lelé explicó en sus historias cómo fueron los controles que debieron llevar a cabo a la entrada y a la salida del país por el coronavirus. De esta manera, aprovechó para llevarle tranquilidad a sus cientos de seguidores.

“Hola gente, me están preguntando por el hisopado en (el aeropuerto de) Ezeiza. Te lo hacen cuando llegás para salir de Ezeiza. Es una pavada. No duele. No demorás. Está muy bien organizado. Es gratis. Para los que se van a México también te lo piden para poder salir. Así que es doble hisopado, pero la verdad es que es una pavada. Relájense porque no pasa nada. Pero bueno les quería contar porque mucha gente me está preguntando”, aseguró la cantante.

Cabe recordar que Tinelli y Sorokin confirmaron su romance a mediados de noviembre de 2020, con una imagen que compartieron en sus cuentas oficiales de Instagram. Luego, ambos comenzaron a subir varias publicaciones donde ya se los pudo ver disfrutando de esta nueva etapa juntos.

El cantante volvió a apostar al amor luego de ponerle fin a su matrimonio de 25 años con Valeria Larrarte, en los cuales también fueron socios comerciales. Motivo por el que la pareja inició los trámites de divorcio para que quedara todo en regla a la hora de hacer la división de bienes y lo que le correspondía a cada uno. Durante su matrimonio tuvieron cuatro hijos (dos pares de mellizos): Maia e Iván, quienes nacieron en 1995, y Leyre y Dylan, en 2004.

Mientras que la última pareja de Lelé fue Federico Giuliani, futbolista a quien conoció a través de su cuñado, Lisandro López, el novio de Mica Tinelli. Iniciaron la relación amorosa en marzo, pero en julio ella anunció a través de las redes sociales que estaba soltera. Un tiempo después, comenzó su romance con el reconocido compositor y ahora se muestran como una sólida pareja.

