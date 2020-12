Cande Tinelli publicó una romántica foto besando a Coti Sorokin, tras borrar una selfie juntos: “El lugar es aquí y el momento ahora”

Coti Sorokin y Cande Tinelli (@candelariatinelli)

Ciertos guiños virtuales despertaron los rumores de romance entre Cande Tinelli y Coti Sorokin a principios de noviembre. Ella misma fue la encargada de confirmar las versiones unos días después, con una imagen junto a él desde Mendoza y un breve texto: “Que estés tan solo con lo bueno que estás”. Y si bien siguieron mostrándose juntos en las redes sociales, nunca habían sido demasiado explícitos respecto a los sentimientos que los unen. Hasta el jueves pasado.

En esa oportunidad, la hija de Marcelo Tinelli fue un poco más allá y sorprendió a sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram con una imagen que subió a sus stories, en la que se la veía a ella besando al músico en la mejilla, y el emoji de un corazón. Sin embargo, instantes después, sin aclarar el motivo, decidió borrar la foto.

Ahora bien, este viernes los hechos fueron mucho más contundentes. Cande Tinelli subió una foto, pero no lo hizo en sus stories (que se pueden ver solo durante 24 horas), sino que lo hizo en su feed (que no desaparece, a menos que el usuario decida borrarla). En la imagen están besándose, con ternura, muy enamorados.

“El lugar es aquí y el momento es ahora”, aseguró Cande. Según la descripción que agregó la cantante en la publicación, la foto fue tomada en Esquel. Probablemente, posaron para la cámara durante aquel viaje que hicieron al Sur, a mediados de noviembre, cuando blanquearon su romance.

La tierna publicación de Cande Tinelli con Coti Sorokin (Foto: Instagram)

En cuestión de minutos la foto superó los 80 mil “me gusta” y, como no podía ser de otra manera, se llenó de comentarios de sus seguidores a modo de apoyo por el amor que sienten. Entre quienes le manifestaron su cariño se destaca el hermano menor de Cande, Fran Tinelli, quien le dejó un emoji con forma de corazón. En el mismo sentido se expresó Mimi Alvarado, pareja de Luciano El Tirri, el primo de Marcelo Tinelli.

Coti Sorokin le puso fin a su matrimonio después de 25 años en pareja con Valeria Larrarte, en los cuales también fueron socios comerciales. Motivo por el que la pareja inició los trámites de divorcio para que quedara todo en regla a la hora de hacer la división de bienes y lo que le correspondía a cada uno. Además, restaba definir la cuota alimentaria y régimen de visitas de sus cuatro hijos (dos pares de mellizos): Maia e Iván, quienes nacieron en 1995, y Leyre y Dylan, en 2004.

La foto que había publicado la cantante y luego borró (Foto: Instagram)

Luego de que el compositor y la hija de Marcelo Tinelli oficializaran su romance a través de sus redes sociales, Valeria Larrarte expresó su descontento por el trato que su ex marido había tenido con sus hijos en común: “Me sentí un poco decepcionada ya que habíamos sido siempre tan reservados y habíamos cuidado siempre la familia. No se cuidó a mis hijos menores en este caso, que se enteraron por las redes y me sentí muy defraudada”.

Ana Rosenfeld, abogada de Valeria Larrarte, reveló que Coti Sorokin solicitó un bozal legal para su ex y madre de sus cuatro hijos. “El divorcio terminó, lo económico está arreglado. Lo único que sí es que apelé al bozal legal, porque yo entiendo que el bozal legal puede ser una medida preventiva cuando en realidad la otra persona va a hablar del otro, que lo puede lastimar”, explicó la letrada.

