Rocío Oliva volvió a contestarle a Dalma Maradona: “Yo puedo hablar de quien quiera”

La respuesta de Rocío Oliva a las acusaciones de Dalma Maradona

La disputa mediática entre Dalma Maradona y Rocío Oliva parece no tener fin. La relación entre la hija mayor de Diego Maradona y su ex pareja nunca fue buena y desde el fallecimiento del astro, el pasado 25 de noviembre, mantiene varios frentes abiertos.

Este capítulo comenzó cuando Dalma le exigió a la futbolista que deje de referirse públicamente a ella, a su hermana Gianinna y a su madre, Claudia Villafañe. “Ir a los programas a hablar de mi relación con mi papá NO QUERIDA! TE LO RUEGO QUE NO ME HAGAS HABLAR... No me nombres más ROCIO OLIVA! Imagino que podrás sostener tu trabajo sin nombrar a mi mamá, mi hermana y a mí, ¿no? Y encima mintiendo...”, escribió Dalma en su cuenta de Twitter.

La respuesta de Oliva llegó desde la pantalla de Polémica en el Bar, el clásico envío de América TV en el que se desempeña como panelista. “Yo no insisto, salieron los audios de Diego diciendo: ´Yo no fui al casamiento de mi hija porque no invitaron a mis hermanas’. Yo lo que hice hoy a la mañana fue repetir lo mismo, voz autorizada de Diego vía un audio”, explicó Oliva.

El enojo de Dalma Maradona en las redes sociales

Durante su descargo, la futbolista redobló la apuesta y criticó el comportamiento de las hermanas: “Son un poquito de manejarse así, siempre con el tema de la amenaza atrás, yo no digo nada. Después el tema de si yo puedo hablar de ella, de la hermana, de la mamá, yo estoy hace un año trabajando gracias a Dios en los medios, o sea que esto no es de ahora”, le aclaró la ex de Diego Maradona.

Pero Dalma, lejos de contentarse con esta respuesta, contraatacó nuevamente vía Twitter, dejando entrever que la exposición de Oliva en los medios es gracias a que habla de su familia. “De todas las respuestas armadas de ALGUNOS de mis twits, rescato tu AÑO DE CARRERA EN LOS MEDIOS GRACIAS A TU TALENTO, por eso mismo imagino que no es necesario seguir nombrándonos... Probá a ver qué pasa un mes en tu laburo de tele sin nombrarnos”, expresó Dalma en la red del pajarito.

La pelota quedó en el campo de la futbolista, que fue abordada por el móvil de Intrusos a la salida de su trabajo en Polémica en el bar. Primero la consultaron sobre el tuit de Dalma que hacía referencia al comportamiento mediático de Oliva: “Una semana hablando del velorio en la tele y no lo fuiste a ver ni una vez al cementerio”, había publicado la hija mayor de Diego Maradona.

La respuesta de Rocío Oliva a Dalma Maradona





“No importa eso, chicos. A mí no me van a decir dónde tengo que ir, si al velorio, o al cementerio”, contestó Oliva. Cabe destacar que la panelista no pudo ingresar a la Casa Rosada para despedir a su ex pareja. Según su testimonio, fueron la ex esposa del astro, Claudia Villafañe, y sus hijas, Dalma y Gianinna, quienes le prohibieron la entrada.

Luego, el cronista retomó la frase de Dalma y le preguntó si podía estar un año sin hablar de Dalma, de Gianinna y de Claudia. Y Oliva volvió a asumir una postura desafiante: “Yo puedo hablar de quien sea, cuando sea y cuando quiera”, contestó la futbolista, aunque sus dardos no quedaron ahí. “Me extraña porque son mujeres grandes, más grandes que yo. Tendrían que estar acostumbradas a que se hable del padre, de ellas. No se tendrían que enojar tanto por esas cosas”, aconsejó Rocío. Consultada nuevamente sobre si podía estar sin hablar de Claudia y de sus hijas, no lo negó ni lo afirmó. “Que no se preocupen”, atinó a responder Oliva, mientras se subía a su auto y le ponía punto final, al menos, a este capítulo.

SEGUÍ LEYENDO

Gianinna Maradona contó cómo se tomó la decisión de no extender el velatorio de Diego: “Atrás de un ídolo hay una familia”

Ana Rosenfeld explicó en qué se basa Rocío Oliva para pedir una compensación millonaria por haber acompañado a Diego Maradona

Las fotos de la celebración de Polémica en el Bar, cerrando un gran año televisivo