Ana Rosenfeld explicó en qué se basa Rocío Oliva para pedir una compensación millonaria por haber acompañado a Diego Maradona

Rocío Oliva y Diego Armando Maradona estuvieron seis años en pareja y convivieron en diferentes países. Tenían planes de casamiento, pero la relación llegó a su fin en diciembre de 2018 y cada uno siguió su camino. Hace un año y medio que la panelista de Polémica en el bar reclama en la Justicia una compensación económica al Diez que murió el pasado 25 de noviembre.

Patrocinada por la abogada Ana Rosenfeld, presentó una demanda en el Juzgado de Familia N° 2 de San Miguel. En primer lugar, trascendió que le habría pedido “la mitad de lo que Diego ganó en Dubai”. Más tarde, se supo que el reclamo rondaría los seis millones de dólares. Aunque la misma Rocío había desmentido que se tratara de esta cifra millonaria en una entrevista con Teleshow.

En una entrevista con el ciclo Hay que ver, la letrada aseguró: “Jamás en el expediente que yo patrocino se habla de cifras. Hay cifras absurdas que dicen en los medios. El monto está basado en lo que Rocío hizo en su acompañamiento, en su apoyo como mujer y en todo lo que hizo desde el punto de vista de su trabajo personal para que Diego Armando Maradona hiciera muchas cosas que (Matías) Morla sabe que hizo...”.

Además, Rosenfeld explicó: “Claro que Rocío tiene en mente un número, pero no está plasmado en el expediente. Entonces, cuando hablan de los millones de dólares, se están equivocando”. También, señaló en el ciclo conducido por Maju Lozano: “El expediente de Rocío sí o sí es en la Argentina, no en Dubai. El último domicilio de la convivencia con Diego Armando Maradona fue en Bella Vista, en la Argentina”.

Ana Rosenfeld habló del reclamo económico de Rocío Oliva a Diego Maradona (Video: Hay que ver, El Nueve)

Luego, la abogada se quejó de los colegas que pusieron en duda si hay o no motivos jurídicos para que Oliva haga este reclamo: “Por lo pronto hay un código civil que lo avala. La última palabra no la van a tener mis colegas, sino la cámara, el juez o la corte. El código civil nuevo avala los derechos de la conviviente, particularmente el código 524 que dice qué derecho tiene una mujer y no es retrotraerla a si hubiera sido jugadora de fútbol, peluquera u otro tipo de actividad profesional. Tiene que ver con empobrecimiento que sufrió producto de la ruptura y con la causa únicamente basada en la convivencia, los derechos los tiene, no es heredera”.

A casi tres semanas de la muerte de la leyenda del fútbol, Rocío Oliva sigue dolida por no haber podido ingresar al velatorio en la Casa Rosada. Recientemente, en el programa Polémica en el bar reveló quiénes no la dejaron despedirse de su ex pareja: “Fueron Claudia (Villafañe) y sus hijas. Tengo un mensaje de ellas en el que me dijeron que yo no iba a entrar. No me quieran contar la historia porque yo la sé mejor que ustedes. Lo que yo te quiero decir es que Dalma y Gianinna (Maradona) no toman ninguna decisión si no consultan con su mamá”, argumentó. “Lo digo porque he vivido muchos años en ese ambiente”, finalizó la joven muy segura.





