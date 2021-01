Nancy Dupláa: "Tener una postura política hace que algún compañero no te quiera"

“Cualquiera que trabajó con Nancy habla bien de ella”, dijo Jey Mammon al comenzar su entrevista con la actriz en su nuevo ciclo Los Mammones. Sin embargo, para sorpresa de él, ella interrumpió: “Algunos me odian”.

Al ser indagada, la mujer de Pablo Echarri explicó a qué estaba haciendo referencia. “Tener una postura política hace también que algún compañero tampoco te quiera”, dijo la artista que junto con su pareja en más de una oportunidad se mostró a favor de Cristina Fernández de Kirchner.

Además, sostuvo que en la calle, cara a cara, las cosas son muy diferentes y respecto a si hay encontronazos, señaló que “mucho menos de lo que se cuenta”: “Recibo una onda increíble, pasan cosas muy fuertes de como te agarran, te tocan, hay una empatía que disfruto mucho y es permanente, lo otro sucede (agresiones o comentarios negativos) cuando hay tres o cuatro juntos que buscan quilombo y encuentran”.

En ese sentido recordó que pasaron algunos momentos incómodos con el actor: “Hay algunas cosas delante de los chicos y cuando es así se plantea desparejo porque uno no está con eso, y te dicen una cosa de atrás, ¿qué no da? y decís ‘¿qué pasa’, es profundamente violento y hay que hacer el trabajo de no entrar en esa violencia porque si no, terminamos mal”.

Nancy Dupláa visitó a Jey Mammon

“¿Volvieron mejores?”, preguntó el conductor, seguramente refiriéndose al kirchnerismo y muy segura ella respondió “Sí, claro”. Cabe destacar que esta no es la primera vez que ella habla de las consecuencias en su vida diaria por hacer pública su postura política.

“Más allá de la acción, el hecho de estar comprometidos políticamente ¿tiene algún costo negativo?”, le preguntaron. “Sí, un montón”, afirmó Nancy, y aclaró que no es suficiente en comparación con lo que a ella le produce “tener una convicción y poder decirla”. “Si no pudiera decir la convicción que tengo, que me viene de las entrañas, de la profundidad mía, no sería feliz. Yo prefiero ser feliz y bancarme el costo de lo negativo. Me lo banco. Es duro”.

Al ser consultada sobre los lugares en los que más lo siente –”y decís ‘esto es un garrón’”– la actriz aseguró que le sucede en la vía pública: “En la calle, en los vínculos sociales, en los lugares donde vas. Si vas a un lugar medio cajetilla, yo siento la hostilidad. Estos últimos años sentí la hostilidad”.

Recordemos que el año pasado, Pablo Echarri y Nancy Dupláa festejaron 20 años de romance. Durante estas dos décadas juntos pasaron por momentos gratos y otros no tan buenos. Sin embargo, más allá de los períodos por los que transitaron, siempre perduró el amor y la gratitud. En esos instantes en los que el romance pendió de un hilo, cuando se hizo presente alguna que otra crisis o ingresó en una meseta, supieron apoyarse en eso que alguna vez los unió.

