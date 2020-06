Las parejas que no necesitaron libretos para continuar su historia de amor

Las parejas de ficción que se convirtieron en amores reales

Nancy Dupláa y Pablo Echarri

En el 2000 protagonizaron Los buscas de siempre y desde el primer capítulo, la química entre ellos fue evidente. Sus besos trascendían la pantalla, la pasión se percibía más real que guionada. Los rumores de romance entre los protagonistas arreciaban y además con "ingredientes" que los convertían en otra novela dentro de la novela. Nancy Dupláa estaba en pareja con el periodista Matías Martin y hacia poco habían sido padres de Luca. El embarazo los sorprendió cuando llevaban siete meses juntos.

Por su lado, Pablo Echarri ya era un galanazo que enamoraba con esa mezcla de conurbano, seducción y simpatía. Había roto su pareja con Natalia Oreiro; bellos, jóvenes y exitosos, Echarri reconoció de aquella época que la fidelidad no fue una de sus características. "He lastimado y me han lastimado también. Me parece que es un poco prueba y error, consecuencia de cosas que uno va sintiendo", concedió muchos años después.

Cuando a Echarri le propusieron protagonizar una novela con Dupláa no lo dudó. Hacía tiempo que se sentía atraído por la actriz, incluso en el rodaje de la película El desvío logró incluir en el guión escenas eróticas con el único fin de estar cerca de ella.

Nancy Duplaa y Pablo Echarri

En Los buscas, Pablo era Martín Giménez Álzaga y Nancy personificaba a Bárbara Giménez Álzaga, su medio hermana. La historia giraba en torno a ese amor prohibido. Dos personas que se amaban pese a la condena social y las miradas recriminatorias. Cuando Pablo/Martín y Nancy/Bárbara se besaban la pantalla estallaba, el público enloquecía y los rumores sobre cuánto era ficción y real crecían sin parar.

Al finalizar la novela, Nancy decidió encarar la situación y aceptó sentarse en el living con Susana que se atrevió a hacer "la pregunta del millón": "Todo el mundo habla de una relación con Echarri, de un gran amor. Si es verdad, nadie te ataca por eso….". La actriz reconoció que "el tema más doloroso fue el contexto donde lo inventaron, que fue el de un embarazo, un post parto, cuando uno está sensible. …Mis padres sufren mucho con todo esto… Además Pablo se había separado. El cargaba con su propia fama y su situación personal".

Al tiempo blanquearon su romance y muchos apostaron que la relación no duraría. Como él mismo admitía, el morocho de Avellaneda era un seductor al que labia y pinta no le faltaban. "Había algo en mí que era la seducción indiscriminada, seducía a mujeres y a hombres por igual porque les quería caer bien". Sin embargo, cuando se enamoró de Nancy su vida dio un giro de 180 grados. "Un día supe que si quería seguir con ella iba a tener que cambiar. Dejar de ser un seductor serial también tuvo que ver con haberla conocido, con ella descubrí una persona distinta", contó en la revista Pronto.

La tormenta mediática pasó, la novela terminó pero el amor entre Echarri y Dupláa siguió y se consolidó. Hoy llevan casi 20 años en pareja y se los ve felices y enamorados. En la novela Martín y Bárbara terminaban juntos, en la vida real, Pablo y Nancy también.

Pablo Echarri y Nancy Dupláa

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi

En el 2007 Cris Morena convocó a Nico Vázquez para formar parte de la tira Casi Ángeles, el actor junto con Emilia Attias serían los protagonistas de esa historia juvenil con elementos del género fantástico. Para sumarse al elenco también fue convocada Gimena Accardi que ya había participado en Rebelde Way otro producto de la factoría Morena.

Accardi y Vázquez no compartían muchas escenas juntos pero la buena onda entre ellos era evidente. Pronto en los pasillos se comenzó a hablar de "un amor fulminante nacido entre dos miembros del programa". Se especulaba que la ficción nuevamente se había cruzado con la realidad y que Attias mantenía un romance con Vázquez. Todas las partes salieron a desmentirlo, incluso Mercedes Funes que meses antes se había casado con el actor luego de seis años de noviazgo.

La novela siguió y las especulaciones también. A Mercedes Funes se la comenzó a ver más delgada y Nico, que siempre fue muy amable con la prensa, comenzó a esquivar preguntas. Finalmente y antes de cumplir el primer año de casados, la pareja anunció su ruptura. "Con Mercedes hemos pasado buenos y malos momentos. Hace cuatro meses que estoy separado. ¿Es necesario hablar de la tristeza que tengo? Solo voy a decir que estoy feliz por el momento que estoy pasando en mi profesión", declaró el actor.

Nico Vázquez y Gimena Accardi

Cuando finalizó la tira, Vázquez y Accardi fueron fotografiados juntos en un torneo de golf. Nico siempre negó los rumores de infidelidad. "Aquella relación estaba rota. El 'de arriba' sabe, la otra persona sabe, yo lo sé y Gime lo sabe", contó en la revista Gente.

Gimena y Nicolás compartieron tres temporadas más de Casi Ángeles. La relación fue creciendo y afianzándose. Juntos atravesaron momentos muy complejos como la muerte inesperada de Santiago, el hermano de Nico y la pérdida de un embarazo. En 2016 celebraron su amor con una romántica boda en la playa previo paso por el Registro Civil.

La pareja suele expresar su amor en las redes sociales. "Porque dejás huella en todos los que te conocen. Porque no sos 'uno más'. Porque iluminás mis días. Porque tenés luz propia y porque sos mi persona favorita en el mundo. Te elijo hoy y te vuelvo a elegir todos los días. Que tu vida siga siendo hermosa siempre. Gracias por dejarme compartirla con vos", escribió Gimena, en uno de sus tantos mensajes de amor. "Gracias por dejarme amarte también. Sos tan especial y única, sos distinta. Verte reír me transporta, me tranquiliza y me da felicidad", escribió Nicolás en otro de sus amorosos posteos. Los actores no dudan en compartir su felicidad con sus seguidores. Sin libretos ni guiones solo su vida y nada más.

Nico Vázquez y Gimena Accardi

Fabián Vena y Paula Morales

Ambos actores podrían haber sido grandes figuras mediáticas. Él se hizo conocido en Socorro, quinto año pero su fama estalló cuando protagonizó La banda del Golden Rocket. Después participó de exitazos como Verdad consecuencia, Resistiré y La dueña. Ella conoció los vericuetos de la fama desde chica ya que su padre es el periodista Víctor Hugo Morales. Fue modelo de grandes marcas, condujo un programa en inglés y se consolidó como actriz. Pero mientras sus trabajos eran públicos sus vidas eran privadas.

Se sabía que Fabián Vena había tenido una linda y larga relación con la actriz Inés Estévez. Se enamoraron en 1998 cuando compartieron escenario en "Ha llegado un inspector". En 2004 se casaron y dos años después adoptaron a Cielo y Vida. En 2013 sin escándalos y para sorpresa de muchos se separaron.

Paula Morales también cultivaba el bajo perfil. Estuvo un tiempo en pareja con el músico y psicólogo Martín Lembo, juntos fueron papás de Benicio y un tiempo después se separaron. La actriz luego se enamoró de Juan Guilera hubo trascendidos de casamiento pero finalmente el noviazgo se rompió.

Fabián Vena y Paula Morales

Un año después de la separación de Estévez, Vena fue convocado a participar en la telenovela Somos familia como contrafigura de Gustavo Bermúdez. En el elenco también estaba Paula. Al principio solo hubo buena onda y una gran complicidad en escenas.

Pero la onda ante las cámaras seguía cuando las grabaciones terminaban. Compartieron mates y confidencias hasta que el actor se animó a invitarla a cenar sin atemorizarse por los siete centímetros de altura que le lleva Paula ni por la diferencia de edad de 14 años.

Nunca trascendió la fecha que comenzó el romance pero desde 2014 están juntos. Al tiempo Paula quedó embarazada pero ellos, fieles a su perfil bajo, ni lo negaron ni lo confirmaron. El que se encargó de dar la noticia a la prensa fue Víctor Hugo más que como periodista como abuelo encantado con la llegada del bebé. “Estoy muy feliz. Paula y Fabián y cada uno de ellos y Benicio (el hijo de Paula), todos, se merecen esa inmensa alegría que están viviendo, que por supuesto se esparce a todo el mundo familiar”, le confirmó en ese momento a Teleshow . Así llegó Valentino a formar parte de la familia. Con su estilo discreto, los actores no suelen dar notas juntos pero sí se muestran felices.

Fabián Vena y Paula Morales (Foto: Fabián Uset/GENTE)

Paula Chaves y Pedro Alfonso

Aunque su amor no surgió en una novela, a su manera ellos protagonizaron su propio culebrón. Paula Chaves era una modelo reconocida surgida del reality Super M 2003. Pedro "Peter" Alfonso era un carismático productor del equipo de Tinelli que había participado en algunas cámaras ocultas en Showmatch.

En el 2010 Paula fue convocada para participar en Bailando por un sueño y aceptó. Las previas antes del baile eran tranquilas hasta que Tinelli, con su olfato característico para el show, comenzó a intentar un acercamiento entre la modelo y el productor. Sabía que a Alfonso la modelo le parecía muy linda y decidió acercarlos. Hubo bromas en cámaras, miradas, algunos desplantes, insistencia y hasta serenatas en cámara que interpretó Pedro para seducir a Paula. Para muchos solo era un juego que beneficiaba al programa pero otros intuían que había nacido el amor entre ellos.

"Al principio no éramos una pareja, porque estábamos en la etapa de conocimiento. Yo no soy una mina fácil. Soy re histérica", contó la modelo sobre los comienzos de la relación.

Paula Chaves y Pedro Alfonso (Crédito: Mario Sar / Teleshow)

Lo insólito ocurrió cuando oficializaron su romance. Porque cuando no estaban "de novios" la audiencia creía que sí y así se los decían en la calle, "Están juntos, ¿no?", solían preguntarles. Pero cuando comenzaron a noviar la gente creía que no y le preguntaban "¿Es cierto que salen? ¿No es parte del show?".

Pero lo que comenzó como una buena previa de Paula y Pedro se transformó en un noviazgo real con todas las características del mundo real. Hubo encuentros, desencuentros, una separación y una reconciliación. "Es una elección de todos los días. Antes estaba el juego del Bailando pero después me di cuenta que quería estar con ella", explicaba Pedro Alfonso.

Hoy Paula y Pedro son los orgullosos papás de Olivia, Baltazar y esperan para dentro de muy poco la llegada de Filipa. En 2012, Peter y Paula participaron como pareja en el Bailando y llegaron a la semifinal. No ganaron el certamen ante las cámaras, pero en su vida ganaron mucho más.

Pedro Alfonso y Paula Chaves, embarazada de Baltazar, en 2016

SEGUÍ LEYENDO