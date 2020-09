“Amor mío”: Pablo Echarri cumplió años y Nancy Dupláa lo celebró con una foto retro del actor

Nancy Dupláa y Pablo Echarri (Foto: Instagram)

Pablo Echarri y Nancy Dupláa festejaron 20 años de romance. Durante estas dos décadas juntos pasaron por momentos gratos y otros no tan buenos. Sin embargo, más allá de los períodos por los que transitaron, siempre perduró el amor y la gratitud. En esos instantes en los que el romance pendió de un hilo, cuando se hizo presente alguna que otra crisis o ingresó en una meseta, supieron apoyarse en eso que alguna vez los unió. En general, las relaciones sentimentales en el medio artístico se esfuman en un abrir y cerrar de ojos, pero ellos son una de los pocas parejas que se convirtieron en la excepción a la regla.

Hace seis meses, Echarri contó intimidades de cómo comenzó todo. “Yo arrancaba en Canal 9, le había echado el ojo, me atraía su personalidad”, comenzó. Y prosiguió, en diálogo con el ciclo radial Agarrate Catalina: “Una vuelta se dio la posibilidad de ir a Canal 13, donde se grababa Montaña Rusa (Nancy era parte del programa) me la crucé y me acuerdo que fue muy simpática pero no mucho más. Después empezamos a trabajar juntos”.

Nancy Dupláa celebró el cumpleaños de Pablo Echarri con una foto retro (Foto: Instagram)

Luego, coincidieron en Los Buscas, ficción en la que le empezaron a dar vida a este romance que perdura en el tiempo. 20 años más tarde, él reconoció que tuvo una charla con los productores para intentar, a través del guión, un acercamiento. “Me da un poco de vergüenza decirlo, pero hubo un poco de manipulación artística para tener más escenas con ella", recordó. Y apuntó: "A medida que la iba a conociendo me daba cuenta de todo lo que me gustaba, del gran conjunto que es ella. Esa forma de manejarse con sus compañeros, esa líder nata. Así fue naciendo algo de las dos partes. Más allá de su belleza, había un contenido que me impactaba, algo que nunca había visto. Fue algo poco celebrar y muy visceral”.

Si de fechas puntuales se trata, Nancy suele estar muy atenta a los aniversarios. Los tiene presente. Desde que incursionó en las redes sociales, sus postales van direccionadas al mismo punto. Trata de hacer foco en cuestiones sociales y políticas y no tanto en lo familiar. Esos momentos los preservas para la intimidad. Solo resalta a los suyos en momentos especiales. Y si de hechos exclusivos hablamos, de esos que hace florecer puertas afuera, este lunes 21, el actor cumplió 51 años y ella no lo dejó pasar.

En su cuenta de Instagram subió una foto de Echarri de cuando era un adolescente, en cuclillas, con una pelota blanca y vestido como lo hacían los futbolistas en las primeras décadas del fútbol, cuando jugaban de camisa. Fanático de Independiente, siempre manifestó su pasión por el fútbol y de las horas y horas jugando con sus amigos. En alguna oportunidad detalló que después del colegio despuntaban el vicio hasta que la noche los sorprendía y cada uno volvía a su casa.

Meses atrás, Nancy Dupláa publicó esta otra foto retro. Es de 1997, cuando todavía no estaban juntos (Foto: Instagram)

En cuanto a la publicación, inmediatamente el posteo tomo gran repercusión y los comentarios con saludos para el actor se multiplicaron. Muchos hicieron foco en que todo indica que Echarri es muy coqueto y que no quiere saber nada con cumplir años ¿será así? Todo surgió porque ella en el epígrafe de la foto, agregó “feliz primavera, amor mío”, jugando con el inicio de esta estación y no haciendo hincapié en el cumpleaños.

En febrero, cuando no solo celebraron un año más juntos, sino el aniversario número 13 desde que pasaron por el Registro Civil para dar el “sí, quiero”, ella también utilizó las redes sociales. En aquella ocasión le gritó a los cuatro vientos el amor que le tiene y que en cada gesto se vuelve mutuo.

“Y seguimos siendo felices, ¡te amo!”, escribió en su cuenta de Twitter. A las cálidas palabras le agregó una fotografía donde se ven las manos de los dos con las alianzas colocadas.

SEGUÍ LEYENDO

Eduardo Feinmann volvió a trabajar tras recuperarse del coronavirus: “Es una enfermedad inhumana”

La China Suárez y Benjamín Vicuña suspendieron su casamiento: “¿Para qué? Después divorciarse es un lío”

Pablo Echarri y la versión de que se habría separado de Natalia Oreiro por cinco mil dólares tirados a la basura