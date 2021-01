Belu Lucius sufrió un inesperado percance en Masterchef Celebrity: “Me hice pis”

El incidente de Belu Lucius (Video: "Masterchef Celebrity", Telefé)

En la gala de este lunes de Masterchef Celebrity los participantes se enfrentaron a un nuevo desafío. ¿Cuál? Después de formar duplas y elegir al azar el plato que tenía que preparar a cada pareja, tuvieron cuatro minutos para ir al mercado a buscar los ingredientes. Pero se vieron obligados a hacerlo de una manera muy particular: jugando al “gallito ciego”.

Así las cosas, mientras a Belu Lucius le tocó empujar un changuito con las manos atadas a él, a su compañero, el Polaco, le tocó seguir sus indicaciones con los ojos vendados. Entre los dos, tenían que conseguir los ingredientes para preparar Pinchos de pollo especiados, con arroz verde y ensalada fresca. Pero la realidad es que la influencer no fue muy clara al darle las indicaciones al cantante.

“Está bueno el juego, nos vamos a divertir un rato”, había dicho el intérprete de Deja de llorar. Y se mostró confiado de dejarle a su compañera la responsabilidad de guiarlo porque, según dijo, él podía “hacer cagada”. Pero, para empezar, Lucius demostró tener una clara dificultad para identificar la “derecha” y la “izquierda”. Y, a medida que iba pasando el tiempo, se iba poniendo cada vez más nerviosa y sus indicaciones empezaron a ser menos claras.

En el insert del segmento, Belu reconoció: “El Polaco y su ansiedad y yo y mi ansiedad no son un lindo combo para entrar al mercado”. Y estaba claro que, entre sus gritos desesperados y los manotazos del cantante, que no hacían más que desarmar cada una de las góndolas que tocaba, iba a ser bastante difícil que pudieran abastecerse.

Lo cierto es que, faltando un minuto para que el cronómetro llegara a cero, la influencer no pudo contener su risa. “Está manoteando todo, no agarra nada”, dijo. Y luego, casi sin poder seguir hablando, reconoció: “¡Me estoy meando!”. “Por favor, te lo pido, que vamos a perder...”, le contestó entonces el cantante, creyendo que se trataba de una broma. Pero el comentario de Lucius era literal.

Belu terminó con el jean mojado (Foto: "Masterchef Celebrity", Telefé)

“Me estoy tentando y me voy a mear. ¡Me estoy meando! ¿Entendés que se me está cayendo el chorrito de pis?”, dijo relatando el episodio. Sin embargo, siguió empujando el changuito a pura carcajada. “¿Que te pasa Belu?”, le preguntó Santiago del Moro, conductor del ciclo. Pero la respuesta, a esa altura, ya era más que obvia.

Una vez terminada la prueba, Lucius reconoció que había sufrido un percance. “Chicos, me hice pis”, dijo. Y, aunque aseguró que se trataba de un “bochorno”, no pudo parar de reír mientras se levantaba el delantal para dejar a la vista de todos su jean completamente mojado.

Entonces, mientras un asistente pasaba el trapo para limpiar el piso en el mercado, Belu pidió permiso para ir al baño a cambiarse asegurando que, por suerte, siempre estaba “prevenida”. “Se levantó el delantal y estaba meada”, contó luego Analía Franchín, testigo directa de la situación. Y Vicky Xipolitakis agregó: “Me encanta que alguien se haga pis de la risa. ¡Me encantó!”.

Después de esta etapa, el jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, anunciaron que los integrantes de la pareja deberían competir entre ellos para definir cuál era el mejor plato y, así, ganar una de las tres estrellas del día. Y los chefs decidieron otorgársela al Polaco y no a Belu. Por su parte, Claudia Villafañe le ganó a Sofía Pachano y Franchín derrotó a la griega.

