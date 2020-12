Abel Pintos publicó una tierna foto familiar por el cumpleaños de su pareja: “La vida es con vos”

Abel PIntos

De bajísimo perfil, no son muchas las ocasiones en las que Abel Pintos comparte su intimidad familiar en las redes sociales. Pero con motivo del cumpleaños de su pareja, Mora Calabrese, decidió hacer una excepción y dedicarle una tierna postal. “La vida es con vos. Feliz cumpleaños, amor mío. Te amamos”, fueron las palabras que acompañaron la imagen en la que se ve a la feliz pareja con su pequeño Agustín, nacido en octubre, y la hija de ocho años que tuvo ella de una relación anterior.

Conmovida por el gesto, Mora fue una de las primeras en comentar la publicación. “¡Son mi vida entera! Los amo. Gracias por hacerme la mujer más feliz de este mundo. La vida es con vos”, expresó. Además, la foto se llenó de likes de sus seguidores, quienes también lo felicitaron por la bella familia que formó.

Abel Pintos le dedicó una tierna foto a su pareja por su cumpleaños (Foto: Instagram)

Cabe destacar que ambos se conocieron en 2013, cuando el cantante fue a brindar un show a Chaco, provincia de la cual es oriunda la empresaria. Allí surgió el amor, pero fiel a su estilo, él nunca habló de la relación en los medios. La distancia, sus respectivos trabajos y las agendas que no lograban coincidir, hicieron que su relación se truncara de a ratos. Hasta que consolidaron su romance y, en 2017, el bahiense sorprendió al dedicar su tercer Gardel de Oro a su “leona”. Sin embargo, la primera foto que se filtró de ambos en la prensa ocurrió en septiembre del año pasado, motivo por el cual el intérprete ya desistió de ocultarse. En su Instagram, un seguidor le consultó si era cierto que tenía novia y él fue contundente en su respuesta. “Sí”, manifestó, junto al emoji de un corazón.

A partir de ese momento, ella decidió acompañarlo a sus giras y es así que en enero de este año se los vio juntos en el Centro de Convenciones en Maldonado, el primer show que brindó en su gira de verano. Evitaron caminar a la par, él sonrió para las cámaras y también aceptó sacarse fotografías con sus fanáticos, mientras que ella intentó pasar desapercibida entre el equipo que acompaña al músico.

Abel Pintos junto a Mora Calabrese

Sin embargo, el anuncio que sorprendió a todos llegó en marzo, cuando el cantante confirmó que iba a ser padre por primera vez. “No nos cabe la felicidad en el cuerpo y las palabras no alcanzan para expresarla en su totalidad. Todo lo que penamos nos resulta poco porque es demasiado grande la emoción. Gracias a la vida, que me ha dado tanto”, señaló desde sus redes sociales junto una imagen de una embarazada. Meses más tarde, presentó a su hijo recién nacido, también en sus redes. “Todo lo que diga está de más, las luces siempre encienden en el alma”, fue el texto que acompañó a la primera imagen de su hijo, minutos después del nacimiento y abrazado a su mujer.

En el plano laboral, Abel realizó varios streamings durante este año, que estuvo marcado por la pandemia y dificultó la actividad de todos los artistas. En una entrevista que le brindó a Teleshow en mayo, había confesado: “Pienso, reflexiono y converso mucho con mi equipo de trabajo para encontrar el modo creativo de avanzar en una situación como está, y para tener distintos planes sobre distintos escenarios posibles. Soy muy respetuoso de la dinámica de momentos como este, y busco estar atento a los cambios para fluir con ellos”.

Para alegría de sus fans, hoy el bahiense anunció en su cuenta de Twitter que este miércoles 30 de diciembre hará un vivo a las 18 horas desde su cuenta de Instagram. “Unos mates y unos temitas. ¿Va? ¿O qué?”, escribió.

