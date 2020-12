El durísimo mensaje de Gianinna Maradona antes de conocerse el resultado de la autopsia de Diego

Gianinna Maradona

Si bien no es una persona que esté demasiado activa en las redes sociales, hoy fue un día en el que Gianinna Maradona se cansó y salió con los tapones de punta en su cuenta de Twitter. A horas de haber cerrado su cuenta de Instagram, la hija del Diez decidió utilizar la red social del pajarito para expresar su furia contra quienes buscaN que el resultado de la autopsia arroje sustancias prohibidas en el cuerpo del Diez.

“Todos los hijos de p... esperando que la autopsia de mi papá tenga droga, marihuana y alcohol. No soy doctora y lo veía muy hinchado. La voz robótica. No era su voz. Estaba pasando y yo era la LOCA DESQUICIADA” (SIC), escribió la joven. En las próximas horas se conocerán nuevas pericias, que precisarán resultados de los análisis toxicológicos e histopatológicos y darán a conocer las sustancias que injirió el capitán de la Selección en los últimos días de vida.

Acto seguido, comenzó a responder a algunas de las críticas que le hacían algunos de sus seguidores, brindando algunos detalles de los días previos al trágico desenlace aquel 25 de noviembre. Uno de ellos le respondió: “No. No ‘eras’. No te ocupaste, eso dijimos!” (SIC), a lo que la ex del Kun Agüero respondió: “No debía pasar otra persona a darle la medicación que no sea la enfermera pero tenían miedo. Y fui yo. Me abrió la boca para que chequee que la había tomado. Lo incorpore solita. No tenés idea de lo que hablas. Como hija yo se muy bien quien y como fui. Y el tmb” (SIC).

Cuando otro usuario de Twitter le espetó: “Todos con el diario del Lunes somos Gardel. Llegaste tarde”, ella salió al cruce involucrando a Leopoldo Luque, último médico de cabecera del ex DT de la Selección. “Para nada amor. Tengo miles de charlas grabadas con Leopoldo y company. Xq el que avisa no traiciona. Yo se los avise a ellos y les dije que iban a ser los culpables si pasaba lo que paso” (SIC).

La aclaración que más llamó la atención de la hermana de Dalma fue la que aclaraba por qué nunca pudo llevarse a su padre de la casa de Tigre. “Las veces que me lo quise llevar conmigo lo sentaban al otro día para que grabe un vídeo insultándome”.

Cabe recordar que hoy al mediodía, la madre de Benjamín Agüero también se encargó de desmentir que estuvo presente en la entrega de los autos de alta gama que pertenecían a su padre. “Amo que dicen que estoy en campos de Roca y estoy en mi casa. Periodismo serio!”, escribió. El lugar al que hace referencia es el country donde residía su padre en Brandsen, justo donde quedó estacionado uno de los autos de alta gama que tenía el campeón del mundial 86, un BMW M4 coupé que el ex DT de Gimnasia usaba para llegar a los entrenamientos. Este lunes, se inició la entrega de bienes de la colección de lujo de su padre, que incluye siete vehículos y una moto que fueron llevados en grúas hasta la puerta del estudio de Sebastián Baglietto, administrador de la herencia.

En relación al cierre de su Instagram, había manifestado: “Cerré IG xq las fotos de los árboles de navidad me deprimen. Mi hijo no está en Argentina así que ni siquiera tengo que caretear. Estoy en otro mood. Just that!”. Al parecer, su hijo habría viajado a Inglaterra para pasar las fiestas con su padre, el jugador del Manchester City. En ese mismo mensaje, una usuaria le contestó: “Hubiera borrado la app. Más fácil”, a lo que ella respondió categórica: “No xq seguiría existiendo la cuenta!”. Es decir, su intención fue desaparecer por completo de esa red social.

