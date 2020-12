Verónica Ojeda habló por primera vez tras la muerte de Diego Maradona: “Quiero que se haga justicia y saber la verdad”

Verónica Ojeda habló sobre la muerte de Maradona (Video: "Confrontados" - Canal Nueve)

En medio del dolor por la muerte de Maradona, ocurrida el pasado 25 de noviembre, Verónica Ojeda optó por el silencio. Sin embargo, a casi un mes de la partida del Diez, la madre de Dieguito Fernando decidió que ya era tiempo de tomar la palabra. Y así lo hizo este martes de manera telefónica en el programa Confrontados, conducido por Marina Calabró.

En primer lugar, comenzó agradeciéndole a Mario Baudry, su actual pareja y representante de su hijo. “Nadie en la vida me defendió como me está defendiendo ante los medios y para mi eso es... no voy a tener cómo decirle gracias. Yo sé que Dieguito va a estar agradecido toda la vida por todo lo que hace y aparte la relación que tienen los dos es única. Simplemente es darle un abrazo, decirle gracias y que lo amo”.

Veronica Ojeda y Mario Baudry

Respecto a cómo se encuentra anímicamente hoy el hijo menor del emblema de la Selección, detalló: “La verdad es que está pasando por un momento... obviamente tiene siete años”. Y continuó: “Siempre Mario tenía la mejor predisposición para con Diego y fue recíproca porque Diego también lo apreciaba mucho. Es increíble decirlo y contarlo, pero es la realidad”. En referencia a los celos del astro del fútbol, Ojeda fue clara: “Siempre dije las cosas de frente y nunca le oculté absolutamente nada, nunca le fui con mentiras, al contrario, siempre le dije las cosas y desde el primer momento yo le conté”.

Justo en el momento en el que el panelista Gustavo Mendez le está preguntando sobre la relación del menor con sus hermanos, se escucha una voz del otro lado del teléfono: “Mario te quiero. Lo estoy viendo en la tele, me está defendiendo”. Era Dieguito, que le mostraba todo su cariño al abogado que hoy representa sus intereses en la causa por la herencia del ex DT de Gimnasia. La intervención causó emoción en el estudio y el letrado contó detalles de la relación con el nene: “Se pone en el televisor y a la noche cuando llego me dice ’me defendiste’”.

Por último, cuando la conductora le preguntó sobre qué esperaba de este proceso judicial, Ojeda fue contundente: “¡Justicia! Yo ya le dije a Mario que se haga justicia, nada más. Quiero saber la verdad, nada más que eso”.

Hace unas semanas, la ex de Maradona había compartido, a modo de homenaje, una grabación en la que se ve al ex Boca junto a su hijo en el estadio de Dorados de Sinaloa. “Papá, mi ángel guardián”, escribió junto a un video que había subido a la cuenta de su hijo y que lo mostraba a Diego corriendo detrás del niño, que se llevaba la pelota tratando de eludir a su padre. El video se había realizado durante la estadía del astro en México. Hasta allí había viajado Verónica con el pequeño en febrero el año pasado para intentar que ambos pudieran entablar un vínculo más cercano.

El pasado 9 de diciembre, Ojeda cumplió 43 años y fue el primer cumpleaños sin Maradona. A diferencia de los anteriores, este año no hubo celebraciones ni reuniones con amigos. Durante el día fueron a visitar a la familia: al hermano y a los padres de ella, según contó su pareja, Mario Baudry a Teleshow y agregó que la visita a los abuelos le hizo muy bien al nene. Por la noche estuvieron los tres solos: “Fue todo muy tranquilo, no hubo festejos, ella está dedicada de lleno a su hijo que siente mucho todo lo que pasa”.

