Exclusivo: así se inició la entrega de los autos de lujo de Diego Maradona

El momento en el que subían al remolque a uno de los tres BMW que Diego tenía en Argentina

Finalizado el multitudinario velatorio, las despedidas y los homenajes en todos los rincones del mundo, la muerte de Diego Armando Maradona sigue siendo noticia. La herencia y el paso a paso de la sucesión poco a poco se transforman en un verdadero reality show, por la excentricidad y diversidad de las posesiones del astro. Hasta el momento, son cinco los herederos con derechos sobre la heterogénea fortuna (Dalma, Gianinna, Jana, Diego junior y Dieguito Fernando), más allá de que existen reclamos por paternidad en curso.

El jueves comenzó el traspaso formal de los bienes a manos de Sebastián Baglietto, administrador de la sucesión. Con él se reunió Mauricio D’Alessandro, abogado de Matías Morla, último apoderado del ex capitán del seleccionado albiceleste. Y hoy a la mañana el letrado tuvo un cara a cara con la jueza.

A mediodía, en tanto, comenzaron a viajar hacia las oficinas del administrador Baglietto, ubicadas en la Avenida Alem, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos de los 7 autos de lujo que el Diez que formaban parte de la flota del ídolo (a la que hay que sumarle la extravagante moto que quedó en Bielorrusia).

Es así que un equipo de logística se trasladó hasta un garage privado de Puerto Madero con el objetivo de mudar los vehículos. La idea inicial del círculo íntimo de Pelusa era trasladar dos de los BMW, que son los que menos uso tenían, y la camioneta Mercedes Benz, que sí tenía rodaje habitual por parte de Maradona y su entorno. De hecho, la misma fue utilizada en el último tiempo para los viajes hacia la Clínica Olivos o al domicilio en el barrio de San Andrés, en Tigre.

Sin embargo, se presentaron algunas complicaciones a la hora de sacar uno de los coches del lugar mencionado. Es que aquel que Diego le hizo colocar su firma en el capot llevaba casi un año sin moverse. Y no le pudieron dar arranque. La primera idea fue que la grúa ingresara al garage subterráneo para retirarlo del recinto, pero la misma no entraba por el portón de ingreso. Y empujarlo sobre la rampa empinada se hizo imposible para los presentes, motivo por el cual no viajó hasta las oficinas de Baglietto e intentarán ponerlo en marcha mañana con la ayuda de un mecánico.

El BMW que vale cerca de 200.000 dólares y que fue personalizado al gusto de Maradona: quedó estacionado en la casa de Campos de roca, donde Baglietto ya tiene acceso

Estos dos carruajes se reunirán con otra joyita del campeón del mundo de 1986: un BMW M4 coupé. Este también era utilizado frecuentemente por el Diez y hasta hay un video viral del ex DT de Gimnasia llegando a los entrenamientos arriba de “La Maquina”, como le gustaba apodarlo. El mismo quedó estacionado en la casa ubicada en el barrio Campos de Roca, en Brandsen, de la cual el propio Baglietto ya tiene la llave en su poder e irá directamente a su despacho.

El citado BMW alcanza una velocidad de 250 kilómetros por hora, acelera de 0 a 100 en 4,1 segundos. Y tiene un costo de 193.900 dólares. La mayoría de las veces no lo manejaba el ex enganche, pero le encantaba conducirlo. Pese a que durante la pandemia Diego casi ni se movió de su domicilio y no podía disfrutar de su nave, dicen que le gustaba de sentarse al volante y darle marcha, le alcanzaba solo con el hecho de hacer rugir el motor.

Una vez que el administrador tenga todos los vehículos en su poder, los preservará y se encargará de custodiar los mismos hasta que se complete el trámite de la sucesión. También deberá definir qué sucederá con los rodados que Maradona conservaba en el exterior. En Dubai, un Rolls Royce Ghost, valuado en 300.000 euros, y un BMW i8, tasado en 145.000. Y en Brest, la famosa Overcomer Hunta; “el tanque”, como le decía el fantasista. Es un vehículo anfibio, con chasis de fibra de vidrio, un tanque de combustible de 100 litros y capacidad de navegación en el agua (sí, como si fuera un barco) a razón de 8 kilómetros por hora. Pesa 2,3 toneladas y mide 2,6 metros de altura; ofrece espacio para 7 ocupantes. Se consigue a un precio mínimo de 50 mil dólares, aunque la de Diego no era precisamente la versión básica.

Uno de los BMW, que tiene su firma en el capot

