Zaira Nara contó cómo está la relación con su papá: “Conmigo está bien y con Wanda mejoró”

Zaira Nara y la reconciliación de su papá junto a su hermana: "La relación conmigo está bien y con Wanda mejoró"

Zaira y Wanda Nara estuvieron distanciadas de su papá, Andrés Nara, tras su divorcio de Nora Colosimo. Este vínculo se desgastó todavía más cuando el empresario defendió de manera pública a Maxi López después de separarse de su primogénita. Mientras las modelos construían sus carreras en los medios, el hombre también se convirtió en un personaje muy popular que solía aparecer bastante en los programas de espectáculos, ya sea para hablar de sus hijas o de su vida sentimental.

Pero este sábado, invitada a PH podemos hablar, Zaira respondió a la consigna planteada por Andy Kusnetzoff en el programa donde se hablaba del vínculo de padres e hijos y sostuvo: “Con mi viejo me pasó de decir en un momento que dije ‘voy a ponerme en su lugar para ver qué sentiría yo en esa situación’, porque me generaba mucha controversia verlo tan expuesto”.

“A los cincuenta y pico de años le agarró esas ganas de mostrarse, porque en este medio te llaman mucho para ver si querés hacer una nota y con mi hermana quizás por cuestiones de tiempo o agenda la mayoría de las veces decimos que no, pero mi viejo por ahí estaba tomando un café y decía que sí porque ya era conocido como ‘padre de nosotras’”, agregó.

Los Nara se encaminan a tener una relación más cordial

De todas formas, Zaira sostuvo: “Yo nunca dejé de hablarle, pero sí me molestaba verlo sentado en un programa. Al final lo terminé entendiendo porque si este es mi laburo y a mí me encanta y me apasiona”. Y se preguntó: “¿Por qué a él no puede apasionarlo también?”.

Andy quiso saber si Wanda estaba en la misma línea que ella respecto a lo que pensaba de su papá, y la modelo sostuvo entre risas: “No, imposible... no llegó a ponerse en ese lugar, pero bueno cada uno tiene su propia personalidad”. Sin embargó, reconoció cómo está hoy el vínculo con su padre: “La relación conmigo está bien y con Wanda mejor”.

En junio de este año, en diálogo con Teleshow, Andrés Nara contó haberse emocionado mucho con el mensaje cariñoso que le dedicó la pareja de Jakob von Plessen por el Día del Padre: “Con Zaira estábamos en comunicación, pero siempre con este distanciamiento y se sumó el tema de la cuarentena. Aparte me escribió a mí de forma personal. Es una sensación muy agradable porque ella es un sol”.

Luego, el empresario había señalado que con Wanda seguían distanciados y no se sorprendió al no recibir un saludo de su parte. “No hay acercamiento ninguno, encima ninguno de los dos aceptamos recomendaciones de terceros, me refiero a la familia. Yo no voy a ceder mi postura, tengo la conciencia súper tranquila, sé todo lo que hice por mis hijas”, reflexionó. Al parecer las cosas cambiaron y los Nara se encaminan a tener una relación más cordial.

