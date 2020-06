Andrés Nara se emocionó por un mensaje cariñoso de Zaira y quedó sorprendido por la reacción de Wanda: “Es un acercamiento”

Andrés mantiene una comunicación fluida con Zaira, pero no con Wanda

Cada familia es un mundo. Las relaciones pueden ser buenas o malas, pero siempre hay amor, más allá de las peleas o los enfrentamientos. En la farándula también hay todo tipo de historias, como el caso de Andrés Nara, quien se distanció de sus hijas, Wanda y Zaira, tras su divorcio de Nora Colosimo. Este vínculo se desgastó todavía más cuando el empresario defendió de manera pública a Maxi López después de separarse de su primogénita.

Mientras las modelos construían sus carreras en los medios, Andrés también se convirtió en un personaje muy popular que solía aparecer bastante en los programas de espectáculos, ya sea para hablar de sus hijas o de su vida sentimental. Recientemente, anunció que estaba planeando su boda con Pamela Acosta, una cordobesa de 35 años. Y aclaró que no tenía pensado invitarla a la esposa de Mauro Icardi, con quien no tiene diálogo desde hace varios años. Sin embargo, con su hija menor sí mantiene una comunicación fluida.

Este domingo se celebró el Día del Padre y Zaira compartió con sus seguidores de Instagram una fotografía de su infancia y escribió un emotivo mensaje: “A nadie le gusta que nos pongan un día para festejar el amor, pero de alguna forma que haya un día impuesto nos obliga a pensar en esa persona. ¡Feliz día papá! Feliz día a todos los papás... ♥️ ¿¡nadie dijo que iba a ser fácil, no!? Pero que lindo es aprender de nuestros padres, abuelos y aún más de nuestros hijos”.

La tierna foto que publicó Zaira Nara en honor a su papá

Tanto Wanda como Nora pusieron “me gusta” al posteo que realizó la conductora. ¿Podría haber un acercamiento familiar después de tantos años? Quizás la celebración de su boda sea la excusa perfecta para poder hacer las paces entre todos y comenzar una nueva etapa, dejando las diferencias en el pasado.

En dialogo con Teleshow , Andrés Nara contó haberse emocionado mucho con el mensaje cariñoso que le dedicó la pareja de Jakob von Plessen: “Con Zaira estábamos en comunicación, pero siempre con este distanciamiento y se sumó el tema de la cuarentena. Aparte me escribió a mí de forma personal. Es una sensación muy agradable porque ella es un sol”. Y aseguró este fue el mejor regalo del Día del Padre que tuvo en su vida.

Luego, el empresario señaló que con Wanda siguen distanciados y no se sorprendió al no recibir una felicitación de su parte en el Día del Padre. “No hay acercamiento ninguno, encima ninguno de los dos aceptamos recomendaciones de terceros, me refiero a la familia. Yo no voy a ceder mi postura, tengo la conciencia súper tranquila, sé todo lo que hice por mis hijas”, reflexionó con total seguridad.

Andrés Nara y su hija Wanda en su primera boda con Maxi López

Más allá de que están peleados desde hace años, reconoció que ese like que puso la mediática al saludo de Zaira podría ser un primer paso para una reconciliación y la posibilidad de poder cerrar viejas heridas: “No tengo ningún problema con ella y me encantaría conocer a las dos nenas (Francesca e Isabella). Esto puede ser un primer paso...”.

En cuanto a su rol como padre, Nara sostuvo que hizo lo mejor que pudo durante la crianza de sus hijas: “Yo me jugué entero y no hice nada para estar con este distanciamiento, más allá de que las familias pasan por diferentes situaciones. Esto se complica todavía más por lo mediático, las opiniones la fama y la plata. A ellas nunca les faltó nada y tuvieron lo que yo les pude dar, estuvieron muy cómodas y siempre estuve presente. Entonces esto puede ser un acercamiento”.

Por último, se refirió a las diferencias entre sus hijas: “A Zaira no la deslumbra ni la plata, ni la fama, ni nada. Siempre fue ubicada, un ejemplo de ser humano, es impecable. No digo que Wanda sea lo contrario, ella es diferente y toma las cosas de manera distinta, nada más. Wanda es mas cabeza dura, no acepta que yo tenga una vida diferente, seguramente la golpeó mucho más la separación mía que la de ella”.

