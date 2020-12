Javier Faroni habló de la situación económica de la familia de Carlín Calvo: “Ni a Carina ni a los chicos les va a faltar nada”

Javier Faroni y Carlín Calvo eran "hermanos" de la vida

Javier Faroni y Carlín Calvo fueron grandes amigos durante muchos años. El productor teatral lo acompañó en momentos buenos y malos, incluso durante la etapa final en la que el actor estuvo internado en la clínica la Clínica de Cuidados Paliativos Baires hasta su muerte, el viernes 11 de diciembre.

“Fuiste todo lo importante en mi vida. Me enseñaste de chico a ser quien soy. Nunca pensé que este momento llegaría pero fui feliz teniéndote a mi lado amigo. Te amo con todo mi alma. Descansa en paz Caaaarlloossss”, anunció Faroni a través de sus redes sociales. Él acompañó a Carina Galucci (ex mujer de Calvo) y a sus hijos, Facundo y Abril en el velatorio que se realizó en el teatro Liceo. Luego, sus restos fueron despedidos el sábado al mediodía en el Parque Memorial de Pilar.

El productor tenía doce años cuando estaba paseando por Mar del Plata con sus abuelos y en la puerta del Teatro Provincial conoció al actor. Sin dudarlo su abuela le pidió un autógrafo y el artista los invitó a ver la obra a la noche. Sin embargo, a la hora de retirar las entradas, Faroni le hizo un pedido al boletero que cambió su vida para siempre: quería ver la pieza detrás del escenario.

Así fue al día siguiente, al siguiente y al siguiente, hasta que desde la producción le empezaron a encargar tareas sencillas para un chico de doce años. De esa manera no solo comenzó a forjar su futuro en el mundo del espectáculo, sino también una gran amistad con Calvo, que los unió durante muchos años.

“Me marcó desde los 12 años, viví pegado a él durante 40 años, en el éxito y el fracaso, durante la enfermedad. Es familia. Para mí representa todo y lo sabía él, Carina, Facundo, Abril”, aseguró en una entrevista con Intrusos. “Vos no sabés la cantidad de gente que ayudó a Calvo en esta época, con lo que podían pasándolo a saludar unos minutos... Cada uno ayudó en lo que pudo y estuvo en lo que pudo. El amor que le dieron fue terrible”, agregó emocionado.

Carina Galucci y Carlín Calvo tuvieron dos hijos, Facundo y Abril

Durante la charla, Jorge Rial recordó que el actor no trabajaba desde un período prolongado, ya que había sufrido dos accidentes cerebrovasculares. Por su estado de salud, se mantuvo lejos de los escenarios y debía tener cuidados médicos constantemente. Primero, vivió en un departamento de Belgrano, acompañado por un equipo de profesionales y en los últimos meses de su vida lo internaron en un centro de alta complejidad por su delicado estado de salud.

Al respecto Javier aseguró: “Carlín no era millonario ni mucho menos, vivía de su trabajo, tuvo muchos éxitos y ganó mucha plata, también gastó mucha plata. No es un tema que nos guste hablar”. Luego, muy emocionado se refirió a la situación económica de la familia de Calvo: “Carlín supo desde el primer momento que ni a él, ni a Carina, ni a los chicos les iba a faltar nada. Así que desde ese lado, haya lo que haya no va a faltar nada. Van a tener una vida tranquila”.

La familia de Carlín Calvo en su último cumpleaños

Además, destacó la labor de Carina, que siempre se encargó de su cuidar al actor: “Desde el primer ACV, ella cuidó, controló y estaba encima de todos los detalles. Incluso en el segundo ACV, Karina ya estaba separada de Carlín y todos estos años se encargó del más mínimo detalle de Carlín. Sin ser su mujer, estaba al tanto de la resolución del día a día de todos los temas. Para mí es impresionante lo que significa Carina como mujer por lo que demuestra y lo que demostró con Carlín todos estos años y con sus hijos”.

La mamá de Facundo y Abril le escribió en Instagram una emotiva carta a Carlos tras su partida: “¡Oso de mi vida! Busqué entre el millón de fotos que tenemos juntos, pero esta es la que más me gustó, un abrazo eterno, en un barco que se movía mucho y te asustaba porque no podías ver el horizonte. Ahí nos abrazamos fuerte y sabía que juntos, pase lo que pase, podríamos enfrentar todos los avatares de la vida”.

“Tengo un dolor que me atraviesa el alma, no porque te hayas ido de este mundo, sino por lo que tuviste que sufrir toda esta cantidad de años. Pero también tengo que decirte que admiro tu fuerza, tu lucha por seguir adelante a pesar de todo, por esforzarte siempre en cuidarnos y darnos todo el amor incondicional y darnos el ejemplo a mí y a nuestros hijos de nunca bajar los brazos y pelear hasta el final”, expresó Carina.

En ese sentido, contó: “Te pedí que te fueras tranquilo, que yo podía ocuparme de los chicos, que siempre te iba a amar y que ya dejaras de sufrir. Esta vez no podía pedirte que te quedes a mi lado, como cuando tenía a Facundito en mi panza, ya no… Ya es tiempo de partir, amor mío, mi Oso hermoso, como nos decíamos… Sé que ahora estás feliz, en paz y pudiste liberarte de ese cuerpo que fue una cárcel por más de 20 años. Estás libre, como deseabas tanto serlo”.

