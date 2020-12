Bikini, arena y mar: Moria Casán dejó por un rato la silla del Cantando y disfrutó de la playa en Mar del Plata

Moria Casán forma parte del jurado del Cantando 2020

Moria Casán ha tenido un año laboral muy intenso con su participación en el Cantando 2020, el ciclo conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández por la pantalla de El Trece. La One se encarga de puntuar las performances de los participantes, ya que forma parte del jurado integrado también por Nacha Guevara, Karina La Princesita y Oscar Mediavilla.

Este fin de semana, la diva viajó a Mar del Plata para descansar y relajarse, lejos de las preocupaciones, acompañada por su amiga íntima, Zeta y su asistente personal, Galo Sotto. En las redes sociales, compartió con sus miles de seguidores imágenes y videos de esta escapada.

La diva disfrutó de Mar del Plata

“Abrazando a mi amada MDP”, escribió Moria al publicar varias fotos en la que estaba de espaldas, sin corpiño, en el balcón del hotel con una hermosa vista al mar. La Feliz es un lugar súper especial para la capocómica que ha realizado muchas temporadas teatrales a lo largo de su carrera artística.

Moria en La Feliz

Luego, posteó un divertido video en el que conversa con un pequeño llamado Teo en la playa. “Me enamoré de vos”, le dice el niño. “Esta es una declaración de amor frente al mar que para mí tiene un valor único”, le contesta la jurado. En el final, ambos cantan y bailan un tema. “Gracias Teo y familia por tanto amor”, señaló a modo de agradecimiento.

El video de Moria con un pequeño en Mar del Plata

Además, la mamá de Sofía Gala se mostró al natural en la playa. “Con photoshop”, escribió junto a una fotografía en la que aparecía en bikini disfrutando del mar. “Sin photoshop”, manifestó en otro tuit con la misma imagen para que se notaran las diferencias.

La diva publicó una imagen con retoques

Moria. al natural

De esta manera, sentó su posición sobre la importancia de valorar los cuerpos reales de las mujeres, tal como son, sin filtros ni arreglos. Entre las famosas es bastante común el uso de este programa para mostrarse sin imperfecciones en las redes sociales. Sin embargo, Moria quiso exhibir su cuerpo sin retoques.

La diva siempre utiliza su cuenta de Twitter para dar mensajes positivos o expresar sus sentimientos, como cuando murió Diego Armando Maradona el pasado 25 de noviembre. “Creí que el Diego era inmortal. ¡Qué triste! Mi pésame a su familia, a mi país y a los incondicionales que estuvieron a su lado, ¡muy duro! #¡Gracias Diego, te amamos!”, señaló, muy angustiada.

Luego, en el Cantando 2020 contó la particular historia de la primera vez que vio a Diego. “Lo fui a ver la vez que debutó. Nos llevaron. De fútbol no entiendo nada, pero nos dijeron que un chico iba a debutar y que jugaba de forma brutal”, rememoró la One. La jurado además lo homenajeó con una foto retro, en la que también estaba Susana Giménez. “Estaba convencida que era inmortal”, reconoció.

“Maradona nunca desconoció su origen, esa es la maravilla que lo trasciende. Tal vez él no se sentía Dios, pero nos dio una identidad a través del deporte”, destacó. “Fue un mito en vida y a la vez era un niño porque tenía una necesidad de afecto y de dar un abrazo. Tuvo una vida maravillosa, intensa y que hizo lo que se le dio las ganas, ¡Te banco Diego!”, concluyó.





