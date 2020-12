Gianinna Maradona publicó la última foto de su hijo Benjamín con Diego y Claudia Villafañe, juntos

Gianinna, Dalma, Claudia y Diego Maradona con Benjamín en su cumpleaños número once

“Hace 11 años que nos une el mismo amor incondicional por un pequeño gigante, dulce como pocos, genuino, justo, bondadoso, fiel a sí mismo, con una personalidad que lo hace un ser único e inigualable. Quien me convirtió a mi en MAMÁ, a mi hermana en TITI, a mi vieja en TATA y a mi papá en BABU”, había escrito Gianinna Maradona en febrero de este año, cuando su hijo Benjamín, fruto de su relación con el Kun Agüero, cumplía once años.

Es que Benjamín, el nieto más grande de Diego Maradona, logró achicar al menos por un momento las diferencias entre los adultos y en pos de pasar un buen momento con su nieto, el Diez y Claudia podían juntarse en el mismo lugar, compartir una mesa y hasta una foto, dejando a un lado las peleas judiciales que existían entre ellos.

Así había sido en el cumpleaños de Benja a principio de año, incluso se difundió una foto del ídolo con su ex mujer, con Dalma, Gianinna y el nene. “Yo quería sumar, no restar. Aparte siempre me porté de esa manera con Diego y sus relaciones, porque las hijas van a ser siempre de los dos y todos los hijos de Diego van a ser sus hijos, sea quien sea la mamá. Él es el papá de todos”, había dicho en su momento la participante de Masterchef Celebrity.

En las últimas horas Gianinna volvió a sorprender con una foto de la familia unida: Benjamín con sus abuelos maternos Tata y Babu, como él cariñosamente los llama. Lo sorpresivo de la imagen es la fecha, 30 de agosto de 2020. Es decir que si la instantánea fue tomada el día que dice el posteo, se trató de un encuentro familiar espontáneo, que no tenía que ver con un cumpleaños.

El posteo de Gianinna

“Guardo para siempre este día. Los amo. Gracias por ser siempre tan Babu y tan Tata”, escribió en sus historias de Instagram al compartir la foto y sumó la canción de Alejandro Ordóñez, “Abuelo, ojalá fueras eterno”.

“El mejor regalo del mundo son aquellas personas que forman parte inherente de nuestra vida. Esas que te aman incondicionalmente desde que naces. Y es que para mí, el mejor regalo eres tú, abuelo”, comienza el tema. Según se puede ver en la imagen, el encuentro familiar había sido en la última casa que habitó Maradona, en Brandsen, antes de haberse sometido a una cirugía.

Hace unos años aquella postal parecía imposible de lograr. Incluso había sido la misma Gianinna quien compartió, algo nostálgica en el 2019 una imagen de su hijo aún bebé jugando con sus padres: “¿Algo más lindo que el privilegio de jugar con los abuelos? Tata (por Claudia) y Babu (por Diego)” y Dalma respondió: “Amo esa foto”.

Sin embargo, parece que el amor por sus nietos en común pudo más y tanto Diego, quien había iniciado acciones legales contra su ex a quien acusó de ladrona, y Claudia, no tuvieron problema en volver a compartir tiempo juntos con tal de ver feliz a Benjamín.

Tras la muerte del ídolo, Claudia se mostró muy dolida y acompañó a sus hijas al velorio y al funeral, que se realizó en el cementerio de Bella Vista, donde ocupó un rol protagónico. Pero también, además de contener a Dalma y a Gianinna, se mostró muy cerca de Jana. Incluso se viralizó una imagen de ella abrazando a las tres jóvenes, sin hacer distincion entre quiénes son sus hijas y quien no.

