Dalma Maradona compartió un video inédito junto a Diego, Claudia y Gianinna cantando en 1994

Claudia Villafañe y Diego Maradona estuvieron en pareja hasta 1998 y tuvieron a Dalma y Gianinna

“¡Ayer en la lupita me apareció un video de mi papá con mi mamá a upa donde cantábamos los cuatro! Ellos están de espaldas y Giani mini tomando mate... (¡creo que era del 94′, pero no estoy segura!). ¡Lo quiero tener! ¿¿¿Me ayudan??? Otro datazo: ¡Giani y papá arrancan cantando Cristian Castro y después me sumo yo con otro tema! ¡Sale ayuda! Cuando lo busqué para guardármelo, no lo encontré más”.

Dalma Maradona recurrió a sus casi dos millones de seguidores de Instagram para que la ayudaran a encontrar un video que había visto horas antes en la opción de búsqueda de la red social. La famosa “lupita” de la que habla la actriz es una de las pestañas de la aplicación en la cual al usuario le aparece contenido de temas que ha buscado recientemente.

A dos semanas de la muerte de Diego Maradona, su hija descubrió un video inédito que no tenía guardado entre sus pertenencias, pero que recuerda como si hubiera pasado ayer, y no hace 26 años. Según sus recuerdos -y por las imágenes que vio- se trata de una situación familiar que quedó registrada por las cámaras de El Gráfico durante la concentración de la Selección en el Mundial de Estados Unidos 1994, aquel en el que el ídolo inmortalizó la frase “me cortaron las piernas” luego de que le diera positivo el resultado de un análisis antidopaje.

Diego está de espaldas a la cámara en todo momento y lleva puesta una remera de Argentina. Tampoco se logra ver la cara de Claudia Villafañe, que está sentada sobre su regazo. Ambos, disfrutan de Dalma y Gianinna, que por entonces tenían siete y cinco años respectivamente.

El video de El Gráfico que Dalma Maradona compartió en su cuenta de Instagram

Es de público conocimiento -para quienes hayan seguido su carrera, claro- la pasión de Maradona por la música. Podía cantar desde un tango, una canción de rock, o una balada. Además, lo hacía en distintos idioma, en particular italiano, país en donde vivió durante años. Esa misma admiración por la música le inculcó a sus hijas, con quienes entonó a Cristian Castro en el video que Dalma finalmente consiguió la madrugada de este jueves y que compartió en Instagram Stories.

“El tiempo que duró nuestro...”, cantó Diego y emuló a un artista internacional sobre el escenario buscando que el público siguiera el tema. Gianinna, que estaba tomando mate, escuchó a su padre y agregó: “... amor”, completando la letra de “Nunca voy a olvidarte”, del artista mexicano. Mientras tanto, Dalma le reprocha a su hermana porque tarda en tomar la infusión.

El entonces delantero de la Selección argentina interviene para que sus hijas no se peleen y disfruta de la visita de su familia. Y quiere seguir cantando. “Dalma, ¿cómo era la canción de ayer, mami?”, le pregunta a su hija mayor destacando que el día anterior habían compartido una rutina similar. “No me acuerdo. A ver...”, piensa la niña mientras Diego comienza a cantar. Sin embargo, la ahora actriz corrige a su padre y entona “Solo me importas tú”, del cantautor ítalo-venezolano Franco de Vita.

La cámara enfoca a Gianinna Maradona, que todavía sigue tomando mate, y se suma a la canción. Mientras tanto, su padre le pide que le comparta la infusión a su hermana. “¿Qué? ¿No me dejás tomar?”, se enoja la pequeña. “Bueno, tomá el mate y pasalo”, le insiste su padre.

El posteo de Gianinna Maradona en Instagram, a donde semanas de la muerte de Diego

Horas antes de que Dalma encontrara el video, su hermana Gianinna había hecho su primer posteo en las redes desde la muerte de Maradona, el pasado 25 de noviembre. La ex pareja del Kun Agüero eligió recordar a su padre con una foto en la que está bailando junto a la actriz. “Los amo para siempre”, escribió en Instagram Stories.

En aquella imagen, Diego lleva un habano en su boca y el equipo de Gimnasia y Esgrima de La Plata -último club que lo tuvo como director técnico. Ambos están abrigados, lo que indica que la fotos podría corresponder al último invierno. Gianinna la enmarcó con un corazón y agregó: “Quedate con esto”.

Dalma, quien en la instantánea deslumbra con sus sonrisa, decidió tomar el consejo de su hermana y quedarse con aquel recuerdo de Diego. El que era feliz disfrutando de sus hijas, de la música, de bailar y de cantar. Y así llegó al video de aquel momento que vivieron en 1994 y que quedará grabado -como tantas otras anécdotas- para siempre en su memoria.

