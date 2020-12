El cumpleaños más difícil de Verónica Ojeda, sin Diego Maradona y apoyando incondicionalmente a Dieguito Fernando

Verónica Ojeda y Dieguito Fernando

“Esos abrazos me llenan profundamente de amor”, escribió Verónica Ojeda en su cuenta de Instagram junto con una foto de ella abrazándose con su hijo Dieguito Fernando y la leyenda que rezaba: “Las mejores vitaminas: A, B y C. Abrazos, besos y caricias”.

El miércoles la ex profesora de educación física cumplió 43 años, pero no fue un cumpleaños más. Fue el primero sin Diego Maradona, su ex pareja y papá de su hijo de siete años. Como otras fechas importantes que se vienen (primera Navidad, primer Año Nuevo, primer cumple de Dieguito en febrero) el día de ayer no fue fácil, pero mamá e hijo estuvieron muy juntos apoyándose.

A diferencia de los anteriores, este año no hubo celebraciones ni reuniones con amigos. Durante el día Ojeda y su hijo fueron a visitar a la familia: al hermano y a los padres de ella, según contó su pareja, Mario Baudry a Teleshow y agregó que la visita a los abuelos le hizo muy bien al nene.

Por la noche estuvieron solos, Verónica, su pareja y Dieguito: “Fue todo muy tranquilo, no hubo festejos, ella está dedicada de lleno a su hijo que siente mucho todo lo que pasa”. Luego de un día de familia, Dieguito se mostró “ansioso”: “Es normal a los siete años con una pérdida así, porque además, en cualquier televisor que prende está su papá”.

Aunque Ojeda trata de que el nene no mire las cosas que se muestran del Diez en pantalla, al ser el tema excluyente de los últimos días, resulta inevitable que no vea ni escuche nada. “Es muy confuso porque él todavía no sabe quién es su papá para el mundo, no entiende que es una leyenda deportiva. Para él es solo su papá con el que jugaban en un sillón o a la pelota”, agregó el letrado.

Diego Maradona con Dieguito Fernando

Por estos días, a Verónica le toca una de las tareas más difíciles, explicarle a su nene de siete años que su papá no está, que comprenda quién era y por qué se habla en todos lados de su familia y apoyarlo en todo momento: “Ella hace todo lo que puede hace ya mucho tiempo que ella dejó su vida de lado por cuidar a su hijo”.

“Para Dieguito es duro, se pone triste, llora de noche...Y todo lo que le puede pasar a un nene de siete años cuando no ve a su papá y, a la vez, lo ve en cada programa cuando prende la televisión”, había dicho Baudry en una entrevista a Teleshow en la que habló de todo y entre otras cosas, destacó una actitud de Diego con su hija: “Yo soy de River. Y él vio que mi hija, Kiara, estaba con la remera de Boca en una foto con Dieguito, los caballos y el perro. Entonces le mandó una camiseta autografiada con un video gastándome a mí”.

En la misma charla confirmó que Verónica apoya a Magalí Gil y a Santiago Lara en la búsqueda de su identidad: “Por su parte, con Dieguito está a disposición. Así que yo me voy a presentar la semana que viene en el juzgado y la voy a invitar (a Magalí) a que venga también a hacerse el ADN”.

Además, contó que Dalma mostró la misma predisposición: “En la charla que tuve con ella le ofrecí realizar el ADN del chico de La Plata y de la chica que está creo que en Italia o en España y estuvo de acuerdo. Dijo: ‘Nos hacemos todos el ADN’”. De ser así, los juicios por filiación que hay podrian resolverse relativamente pronto ya que los hijos legítimos del ídolo (Diego Junior, Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito) aportarían sus muestras genéticas, y no habría que recurrir a muestras extraídas del cuerpo del Diez ni a la exhumación.

