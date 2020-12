Barbie Vélez anunció su casamiento con su novio, Lucas Rodríguez: “Sí, ¡hoy y siempre!”

Lucas Rodríguez y Barbie Vélez (Foto: Instagram)

Barbie Vélez se subió a un avión junto a su novio, Lucas Rodríguez, y parte de su familia con destino a Punta Cana. Un final inmejorable para un año que todo el mundo querrá olvidar rápidamente. Lo que en ningún momento se imaginó es que este viaje marcaría un antes y un después en su vida: su pareja le propuso casamiento. Ella, claro está, aceptó y lo anunció a través de sus redes.

El viaje había sido planeado antes de que la pandemia llegara a la Argentina. A pesar de las circunstancias, decidieron realizarlo y esta semana la actriz viajó junto a su novio; su padre, Alejandro Puchetta; su hermano menor, Thiago; y otros familiares. Por su parte, su madre, Nazarena, se encuentra en Mar del Plata junto a su pareja, Santiago Caamaño.

Ante la sorpresa de sus casi tres millones de seguidores, este viernes Barbie subió una foto muy enamorada abrazando a su novio, y escribió: “¡Sí! ¡Hoy y siempre!” Para que no queden dudas sobre el motivo de su felicidad, acompañó sus palabras con el emoji de un corazón y el de un anillo.

Ante semejante noticia, muchos famosos le desearon felicidades a la joven actriz. Entre ellos se destaca su padre, quien le dejó el emoji de un corazón, y su madre, quien se limitó a exclamar “¡Ayyyyy!” Su hermano, el Chyno Agostini, publicó el emoji de un champagne y un corazón, y señaló: “Un re flash”. Barbie le respondió con un tierno “te amo”.

Sol Rivas, por su parte, escribió: “¡¿Qué?! ¡Viva el amor!” Otras de las celebrities que dejaron sus mensajes fueron Eva Bargiela, Stefanía Roitman, Agustina Agazzani, Mica Vázquez, Sofía Fernández y Paula Morales.

Si bien Barbie no respondió a la consulta de Teleshow sobre los detalles de la propuesta de casamiento, y hasta el momento prefirió no hacerlos públicos a través de sus redes sociales, Nazarena publicó algunos videos en Instagram y contó: “Lucas ama profundamente a Barbie y ella lo ama profundamente a él. Es una relación tan hermosa, tan sana, tan linda, de tanto amor, que yo estoy como loca…”

La productora teatral reveló que Lucas ya le había anticipado que le iba a proponer casamiento a su hija: “A Barbie no le gusta mucho contar de su intimidad, entonces trato de ser bastante cuidadosa con lo que cuento para respetar sus silencios y sus tiempos. Pero estoy muy contenta y ella está muy contenta. Me encantaría saber cómo fue la propuesta, lo que pasa es que Ale, su papá, no lo quiso grabar porque quiso respetar su intimidad y está bien”.

“Estoy súper feliz, contenta y lo más importante es que ella está feliz y eso es fundamental. ¡Así que habemus casamiento! Quiero que sepan que tengo una felicidad…”, aseguró Nazarena.

De todas formas, publicó un video en el que se pueden apreciar los instantes posteriores a la propuesta de casamiento. Fue de noche, a la luz de la luna en la playa. Se puede ver un corazón en el suelo, formado por rosas, y los enamorados abrazados por este gran paso que van a dar en sus vidas.

Barbie convive hace tres años y medio con Lucas, hijo de Fabián Rodríguez, quien fuera marido de Nazarena. Sin embargo, en marzo, cuando se dictó el aislamiento social preventivo y obligatorio, decidieron instalarse en la casa de la productora en Tigre. “Como no se iba a poder salir, yo no puedo estar mucho tiempo sin ver a mi mamá y a Thiago, decidimos venirnos para acá”, contó la joven actriz en octubre pasado a Teleshow .

