Mica Viciconte confesó que planea tener un hijo con Poroto Cubero: “Fabián quiere un nene y yo una nena”

Micá Viciconte confirmó que quiere ser mamá pronto (Video: "Cantando 2020", ElTrece)

“Me gustaría ser mamá pronto”, aseguró Mica Viciconte. A tres años de haber comenzado su noviazgo con Fabián Cubero, la participante del Cantando 2020, por ElTrece, reconoció que ya le empezó a picar el bichito de la maternidad. Pero explicó que el ex futbolista, que estuvo casado diez años con Nicole Neumann y ya es padre de tres niñas, Indiana (11), Allegra (9) y Sienna (6), por momentos se hace el desentendido con el tema...

“En realidad, yo siempre se la tiro porque cuatro amigas mías quedaron embarazadas en esta pandemia. Entonces le dije: ‘Che, cuatro amigas...’. Como una indirecta. ¡Pero la agarró y se fue!”, comenzó contando divertida Mica. Sin embargo, dejando de lado la humorada, Viciconte reconoció que el tema ya “está hablado” entre ambos.

¿Cuál sería el problema, entonces? “Nunca encontramos el momento”, explicó Mica, quién siempre está recibiendo nuevas propuestas de trabajo que no quiere dejar pasar. Y reconoció que esa termina siendo la “excusa” que pone como para no dar el gran paso.

En ese momento, Ángel de Brito quiso saber si Cubero y ella tenían alguna preferencia con respecto al sexo del futuro bebé. “Fabi quiere un nene y yo quiero una nena. Pero por supuesto que el que venga el día de mañana va a ser súper bien recibido”, respondió Viciconte.

Mica y Cubero llevan tres años de noviazgo

Lo cierto es que, de la misma manera que contó que apostaba a agrandar su familia con Cubero, Mica reconoció que no cree en el amor para siempre. “No es con Fabi, yo proyecto en la pareja siempre a futuro. Pero siento que las relaciones no duran toda la vida, que en algún momento se cortan”, se sinceró.

De todas formas, Viciconte aseguró que pone todas sus expectativas en esta historia, que para ella representa la pareja más larga de su vida y, para Cubero, la más corta. “Estamos en un récord los dos”, dijo entre risas. Y aseguró que, de momento, están “re bien” juntos.

¿Si el ex futbolista comparte con ella esta idea de que las relaciones tienen fecha de vencimiento? “Yo creo que él tiene el librito anterior, pero me parece que ya la experiencia le demostró que el amor no es para toda la vida”, explicó. Y dijo que, a la hora de formar la pareja, tuvieron que hacer una acuerdo en torno a lo ambos esperaban de la relación.

Mica, que no puede siquiera mencionar a la ex de Cubero por cuestiones legales porque si no le cobran una multa, reconoció que fueron muchas las cuestiones que debieron modificar de uno y otro lado. Y señaló: “Yo no estaba acostumbrada a tener una pareja que tuviera hijos. Eso me cambió un montón y aprendí muchísimo. Me mandé algunas macanas, sí, por inexperiencia. Pero siempre fue con súper respeto. Por eso me quedo tranquila”.

En relación a la convivencia y ante una consulta de Laurita Fernández, Viciconte contó que cuando hay algo que no tolera, se sienta a conversar del tema con Cubero. “Fabi es una persona de hablar...Bah, no habla en realidad. Pero cuando habla me da el ‘ok’. No le gusta discutir, así que ahí queda”, explicó. Y dijo que durante la cuarentena se divirtieron mucho haciendo videos para sus seguidores.

¿Si al ex futbolistas le gustan los disfraces? "Hay uno de colegiala muy lindo”, dijo Mica en tono de confidencia. Y señaló que, si bien ella prefiere la noche para tener sexo, Cubero está dispuesto a “cualquier horario”. “No voy tildando los días, pero vamos bien. El es de querer más que yo y yo acepto”, concluyó al ser consultada por su frecuencia en la intimidad.

