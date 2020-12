La respuesta de Dalma a las fuertes acusaciones de su tía Ana Maradona: “A esa señora la llamé, y no me respondió”

Dalma Maradona

“Diego estaba abandonado por las hijas. ¿Cuándo vinieron las hijas a verlo? Nunca, jamás. Eso lo puedo comprobar”.

Ana, una de las hermanas de Diego Maradona, realizó fuertes declaraciones en contra de sus sobrinas Dalma y Gianinna y su ex cuñada Claudia Villafañe. “Nosotros no estamos en contra de ellas, ellas están en contra de nosotras. No sé por qué, que hablen ellas y digan... Ellas no serían nada si no fuera por su padre; si eran hijas de Juan Pérez, ¿quién las iba a tener donde están?”, aseguró la mujer durante una entrevista telefónica en Los ángeles de la mañana, exactamente una semana después de la muerte de ídolo, que falleció el 25 de noviembre, a los 60 años, a causa de una insuficiencia cardíaca aguda.

Consultada por Ángel de Brito -conductor del ciclo de las mañanas de El Trece- Dalma Maradona lo primero que hizo fue aclarar una situación y defender a su madre y a su hermana. “Nostras no mandamos a Gianinna, ni a nadie, a decir nada. Nosotras no estamos hablando con nadie”, sostuvo la actriz quien por estos días se agradeció en sus redes sociales el conmovedor homenaje a su padre que vivió el domingo pasado en La Bombonera, y quien también lo había despedido con una desgarradora carta.

Gianinna Maradona, en tanto, aún no se expresó públicamente desde la muerte del ídolo. Claudia Villafañe, por su parte, retomó las grabaciones de Masterchef Celebrity -cuya participación se verá dentro de 10 días- pero tampoco quiso hacer manifestarse al respecto.

Lejos de buscar entrar en polémica -pero haciendo la salvedad de que aún no es el momento-, Dalma le dijo a Ángel de Brito que estaba entrada de lo que sucedió en el programa del miércoles, cuando habló Ana Maradona y la criticó tanto a ella como a su hermana y a su madre.

“Vi lo que dijo mi tía en tu programa, pero, por respeto a mi papá, ahora no le voy a contestar”, aseguró en una primera instancia y luego se refirió a su tía como “a esa señora” destacando que intentó comunicarse por teléfono después de las declaraciones que realizó en televisión, pero que no la atendió. “Me contestó su nuera. Me dijo ‘Después te llama’ y nunca más se comunicó conmigo”, continuó la actriz y le envió a De Brito la captura de pantalla en donde se ven las cinco llamadas que Dalma le hizo a su tía.

“Son tres hermanas en contra de la familia”, concluyó Dalma Maradona en el mensaje que le envió a Ángel de Brito en referencia a que Ana recibe el apoyo de Lili y Kitty.

Por otro lado, Yanina Latorre contó que se comunicó con Claudia Villafañe para ver si estaba al tanto de las declaraciones que había realizado su ex cuñada, pero que la empresaria, de manera cordial, se limitó a asegurar que decidió mantenerse aislada de la información que se brinda en los medios de comunicación sobre todo lo que tiene que ver con la muerte de Diego Maradona.

“Me contó Dalma. Yo no veo televisión”, respondió enfatizando en que fue su hija quien le indicó que Ana Maradona había sacado a la luz el conflicto familiar.

