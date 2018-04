"Faltó mi papá en la entrada y en la fiesta. Me dolió. Lo que tenga que hablar lo hablaré con él y sino ya esta, seguir en esa… hay una cosa que es que la fiesta ya pasó. Sobre la entrada al casamiento, no había pensado alternativa porque creía que él venía, no me lo prometió, no era necesario que prometiera porque él me había dicho que sí. Cuando me enteré que no venía, le dije a mi mamá y a mi hermana si entraban conmigo, me pareció lo más natural, una de cada brazo".