Los creadores de “Live is life” revelaron la historia detrás del famoso precalentamiento de Maradona: “Esa canción es nuestro lema de vida, y el de Diego también”

Entrevista con los creadores de la canción del histórico precalentamiento de Maradona en Napoli (Video: Teleshow)

“Live is Life, na-na-na-na-na”, dice la canción, y la mente del futbolero y la futbolera ya no podrá borrar la imagen de Diego haciendo jueguitos. Los botines Puma desatados, la campera celeste del Napoli atada con un cordón por la cintura, él bailando con la pelota, tratándola con ternura, como nunca antes lo habían hecho, para finalmente dejarla dormir sobre su cabellera. El fútbol total. Una escena que eriza la piel, y que desde el 25 de noviembre está acompañada por un nudo en la garganta que no se va…

El famoso video de Diego Maradona entrando en calor fue grabado en los minutos previos al partido que disputaron el Napoli y el Bayern Munich el 19 de abril de 1989 en Bavaria, correspondiente al encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa de la UEFA. Finalizaría 2-2, resultado que le permitió al conjunto italiano avanzar a la final gracias al 2-0 en la ida (más adelante ganaría el torneo). Por aquel entonces, todavía seguía sonando en las discotecas y los estadios de fútbol la canción “Live is life” de la banda austríaca Opus, que se había estrenado en 1984.

Herwig Rüdisser y Ewald Pfleger, cantante y guitarrista respectivamente de Opus, hablaron con Teleshow desde su país natal y recordaron la particular historia de esta canción, que de manera casual musicalizó un momento que pasó a la historia. “Cuando vimos el video por primera vez fue genial, nos sentimos muy orgullosos”, afirman.

La banda nació en 1973 en la ciudad de Graz. La elección de su nombre se explica por dos motivos bastante simples: en primer lugar, porque el tecladista de la banda estudiaba música clásica (la palabra “opus” significa “obra” en latín, y se utilizaba para clasificar obras musicales), y en segundo lugar porque les servía tener un nombre corto para plasmarlo con letras bien grandes en los pósters. Cinco años más tarde Herwig se enteró a través de un aviso en un periódico de que la banda estaba buscando un cantante, se presentó al casting y fue aceptado. Para 1984 ya habían lanzado cuatro discos, eran populares a nivel local y buscaban lanzar un álbum grabado en vivo.

La histórica entrada en calor de Diego Maradona al ritmo de “Live is life”

—¿Cómo es la historia de “Live is Life”?

Ewald Pfleger: —Necesitábamos una canción para este álbum en vivo. La compuse yo en una playa en Ibiza. Quería una canción para que la audiencia la cantara con nosotros. Muchos artistas se paraban frente a su audiencia en vivo y buscaba que canten también, así que decidí convertirlo en una canción: que nosotros cantemos y que la gente nos acompañe. Decíamos “¡live!”, y el público “na-na-na-na-na”. Después decíamos “¡live is life!”, y ellos “na-na-na-na-na”. Eso es lo que hace tan especial a esta canción, y tan particular para cantarla en vivo.

Herwig Rüdisser: —También era como una canción de cumpleaños porque la cantamos en el escenario para celebrar nuestro 11° aniversario. Decidimos ponerle “Live is life” porque esa sensación de estar en vivo es su mensaje.

—A pesar del paso del tiempo el tema sigue generando una sensación especial.

Herwig: —A nosotros también nos sorprende porque la canción tiene casi 40 años y se sigue escuchando en todo el mundo. Es increíble.

—¿Opus ya era una banda reconocida cuando la estrenaron?

Herwig: —En Austria y Alemania sí. En aquel entonces hicimos un concierto para grabar nuestro álbum en vivo. Había 5 mil personas y estaban todas muy entusiastas. Cuando tocamos “Live is life” ellos cantaron con nosotros, por supuesto, pero hubo un problema: nos quedamos sin cinta para la grabación. Subió el productor al escenario y nos dijo: “Si quieren tener esta canción en el álbum, van a tener que tocarla de vuelta” . Así que la volvimos a tocar y la segunda vez fue mucho mejor porque la gente cantó y aplaudió más.

El éxito de "Live is life" en un show en vivo en 1985

—¿Esperaban que tuviera semejante éxito?

Herwig: —No, no lo imaginábamos, éramos muy jóvenes…

Ewald: —Cuando decidimos hacer canciones en inglés se nos presentó la oportunidad de llegar a todo el mundo, así que queríamos hacer un hit. Ese fue el objetivo de nuestra banda y lo alcanzamos por este tema, que convirtió en realidad todos nuestros sueños. Pero nadie lo esperó o pensó que iba a perdurar tanto tiempo.

—En el videoclip oficial se puede ver a un grupo de música country y otro de rockeros, quienes se terminan enamorando de “Live is Life”… ¿Qué buscaban transmitir con el video?

Herwig: —Cuando los rockeros escuchan la canción algo cambia en su mente, empiezan a sonreír y se genera una sensación como de “es un lindo grupo, hagamos una fiesta y pasemos un buen rato”. Definitivamente ese fue el mensaje.

El videoclip original de "Live is life"

—¿Por qué solían pasar la canción en los estadios de fútbol durante los ’80?

Herwig: —Quizás es por el groove de los tambores al comienzo, que te hace aplaudir, y eso es algo que se hace en los estadios. No hay muchas canciones así, como “We are the champions”, de Queen, que encaja muy bien en los estadios.

—Respecto al famoso video de Maradona entrando en calor con “Live is Life” de fondo, algunos piensan que él en realidad no bailó al ritmo de esa canción, sino que es una edición posterior. ¿Qué fue lo que sucedió?

Ewald: —La semana pasada me llamó el creador del video. Es un periodista de Holanda, su nombre es Frank Raes, que estuvo en el estadio en 1989 en Múnich y vio los malabares que hacía Maradona. Esas imágenes no las pasaron por televisión, sino que él las grabó para un documental que hizo unos años después. Él dice que Maradona vio que estaba en las pantallas del estadio.

—Él sabía que lo estaban mirando…

Ewald: —Sí, y quiso mostrarle a todo el mundo lo que sabía hacer con la pelota. Esa fue su motivación, tal vez. Unos 15 años después apareció en YouTube y recibimos un mensaje contándonos que estaba ese video, porque nosotros no lo habíamos visto antes.

Herwig: —Sabes, en ese momento “Live is life” seguía siendo un gran hit en Europa, y lo pasaban en todos los estadios de fútbol antes de que el partido comenzara o en el entretiempo. Te puedo confirmar que lo pasaron ese día también.

Opus en la actualidad. La banda fundada en 1973 anunció que el año que viene hará su tour despedida (Foto: Facebook)

—¿Por qué es tan especial este video?

Ewald: —Cuando nosotros lo vimos por primera vez fue genial, nos sentimos muy orgullosos. Maradona hacía esas cosas con la pelota porque el deporte era su vida. Nosotros hacemos nuestra música sobre el escenario, por eso “Live is life” es nuestro lema de vida. Y también era el suyo, porque jugar para su gente en el estadio, en vivo, era su vida.

—Hay muchas canciones dedicadas especialmente a Maradona. Sin embargo, uno de los temas que está más asociado a él es “Live is life”, hay un sentimiento muy cercano del argentino con esa canción.

Herwig: —Nosotros lo sabemos. Hay millones de personas de todo el mundo que aman el modo en el que él jugaba y cómo influyó en el deporte. Es muy conocido, tuvo una larga carrera e hizo cosas buenas y malas. Sentimos que haya muerto, pero sus jugadas y su estilo de sentir el fútbol perdurará…

Ewald: —Todos vimos la Mano de Dios.

Herwig: —Sé que unos años antes hubo una guerra entre Argentina e Inglaterra, por eso el partido en el Mundial del ‘86 fue tan importante. Hacerle ese gol a los ingleses... Tuvo que haber sido un Dios para hacer ese gol. Creo que todo el mundo, excepto los británicos, hinchaban por Argentina.

—¿Por qué?

Herwig: —Los ingleses fueron campeones del mundo una vez, en 1966. Tenían mucho dinero y todo el mundo dice que su liga es la mejor del mundo. ¿Sabes qué? Me importa un carajo. Argentina, Italia, Brasil y Alemania tienen los mejores jugadores. No Inglaterra.

El partido entre Napoli y Bayern Munich del famoso precalentamiento terminó 2-2, pero con la victoria en el encuentro de ida los italianos clasificaron a la fase definitoria. En la final, el equipo del "Diez" derrotó a Stuttgart y se consagró campeón de la Copa de la UEFA 1988/89 (Foto: AP/Massimo Sambucetti)

—¿Cómo reaccionaron cuando se enteraron de la muerte de Maradona?

Ewald: —Sabíamos que a principios de noviembre había tenido un problema en la cabeza y lo operaron, pero después volvió a su casa y dijimos “ah, lo superó”. Pero unas semanas después nos enteramos de su muerte, así que fue un muy mal trago para nosotros, por supuesto.

Herwig: —Me puse muy triste porque hizo que me diera cuenta de que la vida pasa muy rápido. Un día eres un niño, juegas en el equipo nacional, vas a Europa, ganas millones de dólares y… Me acuerdo que cuando llegó a Napoli le pagaron 100 millones de chelines austríacos, que hoy serían menos de 10 millones de euros. No es nada, pero él era el jugador más rico del momento. Entonces ahí empezó a tener contacto con gente mala y quizás tomó algunas malas decisiones… Eso es triste. Era tan talentoso… Y tan solo 60 años, menos que yo…

—¿Cómo impactó la noticia en Austria?

Herwig: —Obviamente no lo podemos comparar con Argentina, porque para ustedes es como un Dios, pero durante horas pasaron videos suyos en televisión y también algunas películas. Vimos que en su casamiento también tocaron “Live is life” y él la bailaba.

Maradona bailó al ritmo de "Live is life" en su casamiento con Claudia VIllafañe

—Justo unos días antes de la muerte de Maradona anunciaron que se disuelve Opus.

Herwig: —Así es. Estrenamos nuestro álbum final, Magnum. Es un regalo para nuestros fans, que tiene 11 canciones nuevas y también temas del pasado. Hicimos algo grande porque es especial, es nuestro último álbum.

—¿Por qué tomaron esta decisión?

Herwig: —Mira mi cara, ¿quieres que esté arriba del escenario cuando cumplen 100 años? Nos hemos divertido mucho, hemos tenido una buena vida, conocimos mucha gente hermosa y algunos idiotas también… Creo que es hora de pasar un buen momento el año que viene y dar unos buenos shows en nuestro tour final, que se va a cerrar en Bratz, nuestro hogar. Van a ser 48 años y creo que es más que suficiente…

—¿Cómo se imaginan la vida sin Opus?

Ewald: —Tenemos un gran estudio así que vamos a seguir haciendo música.

Herwig: —Voy a tener tiempo para ir a Argentina y comer uno de los costillares que cocinan ustedes. Podemos hacer nuestro último concierto allí.

SEGUÍ LEYENDO

Una letra a medias, una palabra en disputa y un éxito a destiempo: cómo nació Me das cada día más, el hit de Valeria Lynch que inmortalizó Maradona

La historia detrás de “La mano de Dios”: la canción que todos piensan que es de Rodrigo Bueno, pero que la compuso su cuñado

El furioso mensaje de Dalma Maradona a Matías Morla: “Tu condena es social”