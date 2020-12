Los días de Claudio Caniggia con Sofía Bonelli en México: cómo reaccionó ante la muerte de Maradona y su pelea con Mariana Nannis

Vacaciones en la playa: Claudio Caniggia junto a su novia, Sofía Bonelli, en México

Desde que Claudio Paul Caniggia confirmó su nueva relación con Sofía Bonelli, luego de separarse de Mariana Nanis, después de 30 años de casados, la pareja debió enfrentar distintas situaciones. En particular el ex futbolista, por su escandaloso divorcio con la madre de sus tres hijos Axel, Alexander y Charlotte.

En septiembre pasado, apenas abrieron las fronteras -por la pandemia del coronavirus- el ex futbolista y la modelo viajaron a México, en donde El Pájaro debía cumplir con compromisos laborales. Según pudo saber Teleshow , el deportista está analizando las propuestas de trabajo que tiene por parte de distintos clubes de fútbol que lo quieren tener como asesor.

La idea de la pareja es vivir en el exterior, lejos de la Argentina, a donde viajarían para visitar a su familia. Mientras tanto, mantienen una rutina diaria en Tulum: por las mañanas entrenan en el gimnasio, y por las tardes -si sus reuniones virtuales lo permiten- disfrutan de las paradisíacas playas.

Claudio Caniggia en la playa

También hubo tiempo para hacer turismo y recorrer lugares que no conocían. Como Cóba, un yacimiento arqueológico de la cultura maya precolombina en el estado de Quintana Roo, a 90 kilómetros de Chichén Itzá. Allí, se hospedaron en un exclusivo hotel que también recibió celebridades como Leonardo DiCaprio y Jennifer Aniston.

Por las noches, prefieren mantener un bajo perfil: rechazan las invitaciones a fiestas privadas y eligen comen en el restaurante argentino de Diego Jansenson en Art House.

La modelo y el ex futbolista están en pareja desde mayo de 2019

El pasado 25 de noviembre, Claudio Caniggia debió afrontar la difícil noticia de la muerte de Diego Maradona, quien falleció a los 60 años por una insuficiencia cardíaca aguda. Además de haber compartido las camisetas de la selección y Boca Juniors, los unía una gran amistad desde hace muchos años.

El ex futbolista no pudo viajar para despedir al astro y decidió hacerlo con un conmovedor posteo en sus redes sociales. En tanto, se comunicó por privado con Claudia Villafañe y con Dalma Maradona para ponerse a su disposición y enviarle sus condolencias al resto de su familia.

Según pudo saber Teleshow , a El Pájaro todavía le cuesta asimilar la pérdida de Diego, a quien consideraba como un hermano y llamaba Armando, por su segundo nombre. Sin embargo, decidió no hacer declaraciones públicas ya que quiere que su amigo “por fin esté en paz”.

El posteo que realizó Claudio Caniggia por la muerte de Diego Maradona y el sentido mensaje de apoyo de Sofía Bonelli

Por otro lado, Caniggia también se enteró de los fuertes dichos de Mariana Nannis contra Sofía Bonelli, y la pareja decidió iniciar acciones legales, asesorados por su abogado Fernando Burlando. “El nivel de despecho de esta mujer no tiene límites. Si busca atacar a Sofía, no lo logra”, enfatizó el ex futbolista.

“Tengo al lado a una mujer inteligente, bella y fuerte. Admiro su fortaleza, es una mujer íntegra y eso (a Mariana) la obsesiona”, dijo y agregó: “No aceptan que elegí rehacer mi vida y eso significa conocer a alguien que me haga bien, que me motive a ser mejor. Sofía me devolvió las ganas de vivir”.

Mientras tanto, la pareja sigue disfrutando del Caribe y el ex futbolista define su futuro laboral lejos de la Argentina y de los escándalos mediáticos.

Sofía Bonelli acompañó a Caniggia a México, en donde cumple con compromisos laborales

Durante sus días en México, la pareja también estuvo de compras en un reconocido shopping

